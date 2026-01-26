Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar için birbirinden güzel gösteri ve tiyatro oyunları çocuklarla buluştu.
Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın çocuklara karne hediyesi olarak hazırlanan aktivitelerle kukla gösterisi ve tiyatro oyunu çocukların beğenisine sunuldu.
‘Karne Hediyemiz Melek Başkan’dan’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Vantrolog Çiğdem Çelebi ile Kukla Gösterisi ve Yıldız Avcısı adlı tiyatro oyunu sahnelendi.