Çocuklar kaç saat ekran başında kalmalı? Yaşa göre kritik sınırlar açıklandı

"Ekranı Ödül Haline Getirmeyin"

Ebeveynlerin ekranı "sus payı" veya yemek bitirme karşılığında bir ödül olarak kullanmasının büyük bir hata olduğu vurgulanıyor. Bu tür yaklaşımların ekranı çocuk gözünde daha değerli hale getirdiği ve ileride kontrolü zorlaştırdığı belirtilirken, ekranın ödül ya da ceza aracı olarak kullanılmaması gerektiği altı çiziliyor.