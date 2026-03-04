Günümüzde çocukların ekranla tanışma yaşı giderek düşerken, ailelerin en çok merak ettiği “Ne kadar ekran süresi normal?” sorusu uzmanlar tarafından yanıtlanıyor. Ekranın tamamen yasaklanması gereken bir araç olmadığını belirten uzmanlar, yaşa göre sınırlandırmanın hayati önem taşıdığını vurguluyor. Özellikle ilk iki yılda ekran önerilmezken, sonraki dönemlerde içerik kontrolü ön plana çıkıyor. Peki, hangi yaşta kaç dakika ekran güvenli kabul ediliyor? İşte Dr. Mustafa Burak Seven’den kritik uyarılar...
Çocuklar kaç saat ekran başında kalmalı? Yaşa göre kritik sınırlar açıklandı
Çocukların ekranla tanışma yaşı düşerken uzmanlardan kritik uyarı geldi. Uzmanlar, ilk 24 ayda ekranın kesinlikle önerilmediğini, 3-5 yaş arasında ise sürenin 1 saati geçmemesi gerektiğini belirtti. İşte yaşa göre güvenli ekran süreleri ve ailelerin uyması gereken altın kurallar.Derleyen: Hava Demir
"İlk 24 Ayda Ekran Kesinlikle Önerilmiyor"
Yaşamın ilk iki yılının beyin gelişimi açısından kritik bir dönem olduğuna dikkat çeken Dr. Mustafa Burak Seven, ilk 24 ayda ekranın kesinlikle önerilmediğini ifade ediyor. Bu dönemde bebeklerin dokunarak, göz teması kurarak ve ses tonunu duyarak öğrendiğini belirten Seven, ekranın bu gelişim sürecinin yerini tutamayacağını kaydediyor. Ayrıca "zaten izlemiyor" denilerek arka planda açık bırakılan televizyonun bile çocuk için olumsuz bir uyaran oluşturduğu bildiriliyor.
"24-36 Ay Arasında Süre 15 Dakikayı Geçmemeli"
İki yaşından sonra ekran kullanımına tamamen yasak koymak yerine kontrollü bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Seven, 24-36 ay arasında günlük sürenin 10-15 dakikayı geçmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Bu süreçte kullanımın mutlaka ebeveyn eşliğinde olması ve izlenen içerik hakkında konuşularak aktif katılım sağlanması gerektiği aktarılıyor.
"3-5 Yaşta Günlük Sınır 1 Saat"
Okul öncesi dönemde ekran kullanımında düzenin önemine değinen Seven, 3-5 yaş arasında günlük toplam ekran süresinin 1 saatle sınırlandırılmasını tavsiye ediyor. Belirsiz kullanımın çocuklarda krizlere yol açabileceğini belirten uzman, ekranın başlangıç ve bitiş saatlerinin net olması gerektiğini savunuyor.
Ekran Kullanımında İki Altın Kural
Dr. Mustafa Burak Seven, birçok sorunun önüne geçebilecek iki basit kuralı şöyle sıralıyor:
Uyumadan en az bir saat önce ekran kullanımı sonlandırılmalıdır.
Yemek sırasında kesinlikle ekran bulundurulmamalıdır.
"Telefonla Uyuyan Çocukların Düzeni Bozuluyor"
Okul çağı ve ergenlikte ekran kontrolünün elden bırakılmaması gerektiğini belirten Seven, gece telefonla uyumanın uyku kalitesini bozduğunu ifade ediyor. Uyku düzeni bozulan çocuklarda; dikkat eksikliği, sinirlilik ve akademik performans düşüşü görülebileceği uyarısında bulunuluyor.
Cihazların çocuk odası yerine ortak kullanım alanlarında tutulması daha sağlıklı bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.
"Ekranı Ödül Haline Getirmeyin"
Ebeveynlerin ekranı "sus payı" veya yemek bitirme karşılığında bir ödül olarak kullanmasının büyük bir hata olduğu vurgulanıyor. Bu tür yaklaşımların ekranı çocuk gözünde daha değerli hale getirdiği ve ileride kontrolü zorlaştırdığı belirtilirken, ekranın ödül ya da ceza aracı olarak kullanılmaması gerektiği altı çiziliyor.
"En Önemli İhtiyaç Oyun ve İletişim"
Ebeveynlerin çocuklarına rol model olması gerektiğini hatırlatan Seven, ev içinde telefonsuz zaman dilimleri oluşturmanın faydalarına değiniyor. Ekranın sınırlandırılması gerektiğini ancak tamamen yasaklanamayacağını belirten uzman, çocukların asıl ihtiyacının oyun oynamak, hareket etmek ve gerçek iletişim kurmak olduğunu ekliyor.
