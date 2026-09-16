Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, çocukların kullanımına yönelik bir peluş anahtarlıkla ilgili denetim sonuçlarını açıkladı. Yapılan incelemelerde ürünün güvenlik mevzuatına uygun olmadığı ve çocuklar açısından risk oluşturduğu belirlendi.

Kaplan, sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimleri kapsamında söz konusu anahtarlığın incelendiğini bildirdi. Üründe, mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde kimyasal madde bulunduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede ayrıca nikel salınımının izin verilen limitin üzerinde olduğu belirlendi. Anahtarlık üzerinde TS EN 71-1 standardı kapsamında gerçekleştirilen çekme testinde de güvenlik açısından risk oluşturan bir durum ortaya çıktı.

Test sırasında etiket piminin koparak küçük bir parça oluşturduğu ve söz konusu parçanın boğulma riski taşıdığı tespit edildi. Üründeki bulguların çocuklar açısından boğulma ve kimyasal yaralanma riski oluşturduğu belirtildi.

Kaplan, güvenlik mevzuatına aykırılıkların tespit edilmesinin ardından söz konusu ürün için 31 Ağustos 2026 tarihinde tedbirler alındığını açıkladı. Piyasaya arzın yasaklandı ve ürünlerin toplatılması kararı alındı.

Kaplan, Ticaret Bakanlığı’nın çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdüreceğini belirtti.