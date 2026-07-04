Ataşehir bünyesinde sürdürülebilir çevre politikaları ve kentsel yaşam kalitesini artırma gayesiyle yürütülen projeler kapsamında çok büyük bir adım atıldı.

Ataşehir Belediyesi tarafından iki bin yirmi dört ile iki bin yirmi altı dönemini kapsayan iki yıllık yoğun çalışma sürecinde baştan aşağı modernize edilen yirmi yedi park ile ilçeye sıfırdan kazandırılan üç yeni park projesi tamamlandı.

Toplamda otuz parkı kapsayan bu dev çevre yatırımı, Esatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan Esatpaşa Parkı bünyesinde düzenlenen oldukça görkemli bir toplu açılış töreniyle resmen vatandaşların kullanımına sunuldu.

Açılış töreninin hemen ardından sahne alan popüler müzik topluluğu Grup Herif ise gerçekleştirdiği keyifli açık hava konseriyle sıcak yaz akşamında törene katılan binlerce vatandaşa unutulmaz anlar yaşattı.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, tamamlanan otuz park ile böylesine büyük bir alanı modern standartlarda vatandaşların hizmetine açmış olmaktan derin bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Murat Güneş konuşmasında bu alanların çocukların güven içerisinde enerjilerini atacağı, gençlerin, büyüklerin ve tüm komşu mahalle sakinlerinin rahatça nefes alabileceği nitelikli yaşam alanları olduğunu vurguladı. Bu alanların Yeşil Ataşehir vizyonunun en somut ve en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Murat Güneş, alanda fiziksel olarak bulunamasa dahi kalbinin ve yüreğinin daima parklarda, Ataşehir sakinleriyle birlikte atmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. Murat Güneş, ortak emeklerle ilçeye kazandırılan bu değerli yaşam alanlarını Ataşehir halkına emanet ettiğini belirterek tüm komşularını sevgi ve özlemle selamladığını dile getirdi.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, projelerin arka planındaki yönetimsel felsefeyi de detaylandırarak bu alanların yalnızca yeşil alanlardan ibaret olmadığını; çocukların güven içinde oynayacağı oyun alanlarını, gençlerin dinamik şekilde spor yapacağı sahaları, yaşlıların huzurla dinleneceği köşeleri ve komşuların sosyalleşeceği ortak alanları barındırdığını aktardı.

Yeşil Ataşehir vizyonunun alelade bir çevre politikasının çok ötesinde anlamlar taşıdığını ifade eden Murat Güneş, bu hamlelerin çocukların geleceğine, kentin genel yaşam standartlarına ve toplumun ortak yarınına yapılan en kıymetli yatırım olduğunu savundu.

Proje detaylarına göre çocuk oyun parklarındaki tüm donatılar güncel uluslararası güvenlik standartlarına uygun şekilde, yaralanma risklerini sıfıra indirecek materyallerle yenilendi. Aynı zamanda ilçedeki yürüyüş yolları, spor alanları, dinlenme bölümleri, modern kent mobilyaları, enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri ve estetik peyzaj düzenlemeleri çağdaş mimari akımlara uygun olarak sıfırdan projelendirildi.

Örneğin yenileme çalışmaları eksiksiz yürütülen Mevlana Mahallesi içerisindeki otuz ağustos parkı gibi büyük ölçekli parklarda koşu parkurları, basketbol sahaları ve emekli vatandaşların kullanımına sunulan kültür evleri de vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını maksimum seviyede karşılayacak düzeye getirildi.

Toplu açılış organizasyonuna katılarak Ataşehirlilerin sevincine ortak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan da törende katılımcılara hitaben önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Bugün burada tam otuz adet parkın toplu açılışını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Nuri Aslan, toplamda yetmiş iki bin metrekareyi aşan devasa bir yeşil alan bütününün Ataşehir halkının doğrudan hizmetine sunulduğunu ifade etti.

İstanbul gibi yoğun yapılaşmanın ve metropol hayatının derinden hissedildiği dev bir megakentte yeni yeşil alanlar üretmenin, mevcut alanları koruyarak modernize etmenin ne kadar büyük zorluklar barındırdığını çok iyi bildiklerini aktaran Nuri Aslan, karşılaşılan tüm zorluklara ve kentsel engellere rağmen çocukların, gençlerin ve yaşlıların rahat bir nefes alabileceği sosyal alanların sayısını artırmak adına gece gündüz demeden büyük bir inançla çalışmaya devam edeceklerini müjdeledi. Siyasi ve hukuki süreçlere de dolaylı olarak atıfta bulunulan tören atmosferinde yetkililer adaletin er ya da geç tecelli edeceğini ve hep birlikte çok daha güzel, özgür günlerde yeniden kucaklaşacaklarını belirttiler.



Gerçekleştirilen konuşmaların ve halkın yoğun alkışlarının ardından, Ataşehir genelindeki otuz parkın resmi olarak hizmete açılmasını simgeleyen kurdele kesim merasimine geçildi.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Celal Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir İlçe Başkanı Atakan Anıl Dizdaroğlu, Elif Duygu Adıgüzel, belediyenin üst düzey yöneticileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çevre mahallelerden akın eden çok sayıda vatandaş hep birlikte sahneye çıkarak açılış kurdelesini büyük bir coşkuyla kesti.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Esatpaşa Parkı’nın yeni çehresini gezerek incelemelerde bulundu, çocukların oyun alanlarındaki neşesine ortak oldu. Parkların, mahalle sakinlerinin aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda nitelikli vakit geçirmelerini sağlayacak biçimde sürekli olarak bakıma tabi tutulacağı da yetkililerce beyan edildi.