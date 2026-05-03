Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından, "Çocuklar Güvende uygulamamız, uluslararası arenada" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızın dijital dünyadaki yol arkadaşı olan uygulamamız, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin yarışmasında 1596 katılımcı arasından ilk 20'ye girdi." ifadelerini kullandı.
“Çocuklar Güvende” uygulaması ITU’da ilk 20’ye girdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Çocuklar Güvende” mobil uygulamasının, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından düzenlenen “2026 Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Ödülleri”nde ilk 20 arasına kaldığını açıkladı.
Kaynak: AA
