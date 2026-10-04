Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı kısa adıyla TGTV tarafından tarihi ve mimari dokusuyla dikkat çeken Rami Kütüphanesi’nde hayata geçirilen AileFest, hafta sonunda on binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu kapsamında düzenlenen dev festivale, hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbullular son derece yoğun ilgi gösterdi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren Rami Kütüphanesi’nin yolunu tutan her yaştan binlerce vatandaş, çocuklarıyla birlikte festival alanındaki birbirinden renkli ve eğitici etkinliklere aktif katılım sağladı.

Festival kapsamında farklı kuşakların bir arada nitelikli zaman geçirmesine yönelik çok sayıda özel program hazırlandı. Aile yapısını desteklemek, nesiller arasındaki iletişimi ve bağı artırmak amacıyla tasarlanan festivalde, çocukların yaş gruplarına özel alanlar oluşturuldu. Sıfır ile üç yaş, üç ile altı yaş ve yedi ile on iki yaş gruplarına yönelik hazırlanan özel bölümlerde çocuk ve aile atölyeleri, kültür ve sanat etkinlikleri, spor ve deneyim alanları ile neşeli aile yarışmaları gerçekleştirildi. Gün boyu süren sahne gösterileri ise çocuklara ve ebeveynlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Etkinlik alanında kurulan Aile ve Çocuk Kitap Fuarı da festivalin en çok ziyaret edilen bölümleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Çocuk ve aile odaklı seçkin yayınların ziyaretçilerle buluştuğu bu özel fuarda, alanında uzman yazarların katılımıyla imza günleri ve bilgilendirici söyleşi programları da düzenlendi. Kitapseverler hem çocukları için nitelikli eserleri inceleme fırsatı buldu hem de sevdikleri yazarlarla yüz yüze tanışma imkanına sahip oldu.

Festivalin gündüz kuşağında gerçekleştirilen yoğun atölye ve yarışma programlarının ardından, akşam saatlerinde düzenlenen konserler ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Festival programı dahilinde farklı müzik türlerinden yetenekli sanatçılar

Rami Kütüphanesi’nin etkileyici atmosferinde sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesini, toplumsal dayanışmayı pekiştirmeyi ve çocukları erken yaşta kültür, sanat, eğitim ve spor faaliyetleriyle buluşturmayı hedefleyen AileFest, pazar günü de gün boyunca devam ederek ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.