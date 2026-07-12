Esenyurt Belediyesi’nin yaz boyunca devam eden kültür ve sanat etkinlikleri, ilçede yaşayan vatandaşlara keyifli ve anlamlı akşamlar yaşatmaya devam ediyor. Özellikle ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik alanında kurulan atölyelerde çocuklar yaratıcılıklarını konuşturma fırsatı buldu. Çömlek atölyesinde kendi tasarımlarını şekillendiren minikler, ebru sanatıyla suyun üzerinde renklerin dansını öğrendi. Çanta boyama ve ahşap akrilik boyama standlarında da hem eğlendiler hem de el becerilerini geliştirdiler.

Programda animasyon gösterileri, illüzyon ve kukla oyunları büyük beğeni topladı. Özellikle bubble show ve palyaço performansları ile yüz boyama etkinlikleri, çocuklardan yoğun ilgi gördü. Renkli baloncukların havada uçuştuğu gösteriler ve sihirbazın şaşırtıcı numaraları, ailelere doyasıya eğlence sundu.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer de programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlik alanını gezen Şanlıer, hem çocuklarla hem de ailelerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Bu tür ziyaretler, belediyenin vatandaş odaklı çalışmalarının bir göstergesi olarak öne çıktı.

Müzik dinletisinin ardından Türk sinemasının klasiklerinden Selvi Boylum Al Yazmalım filmi açık hava sinemasında izleyiciyle buluştu. Yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan açık hava sineması, hem nostaljik bir atmosfer yarattı hem de aileleri bir araya getirdi. Film boyunca vatandaşlara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı yapıldı.

Esenyurt Belediyesi, yaz aylarında ilçede kalan vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı bir etkinlik takvimi hazırladı. Parkları sadece dinlenme alanı olmaktan çıkarıp kültür ve sanat merkezi haline getirme hedefiyle düzenlenen programlarda, konserlerden tiyatro oyunlarına, spor etkinliklerinden söyleşilere kadar birçok aktivite yer alıyor. Bu çalışmalar sayesinde Esenyurt’ta yaz mevsimi daha hareketli ve keyifli geçirdi.

Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: Yaz aylarında ilçede kalan vatandaşlar için dolu dolu bir etkinlik takvimi hazırladıklarını belirterek, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da parklarımızı kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi olarak değerlendirmek istediklerini ifade etti. Esenyurt için durmadan, yorulmadan çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini vurguladı.

Etkinliğe ailesiyle katılan bir vatandaş, çömlek ve taş boyama atölyelerine katıldığını, sihirbaz gösterileri, bubble show ve diğer etkinliklerin çok eğlenceli olduğunu dile getirdi. Daha önce yaşamadığı duyguları yaşadığını belirten vatandaş, herkese bu etkinlikleri tavsiye ettiğini söyledi.

Esenyurt Belediyesi’nin yaz etkinlikleri, hem sosyal bağları güçlendiriyor hem de ilçenin kültürel yaşamına önemli katkılar sunuyor. Programların yaz boyunca devam edeceği ve yeni sürprizlerin yer alacağı öğrenildi.