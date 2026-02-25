Yeniçağ Gazetesi
25 Şubat 2026 Çarşamba
Çocuklar Duymasın'ın Emine'siydi: Son hali ağızları açık bıraktı

Çocuklar Duymasın'ın Emine'siydi: Son hali ağızları açık bıraktı

Çocuklar Duymasın’ın Emine’si olarak hafızalarda yer eden Melek Şahin 55 yaşında genç kızlara taş çıkarıyor. Şahin'in yeni bir projede yer alıp almayacağı ise büyük bir merak konusu...

Çocuklar Duymasın'ın Emine'siydi: Son hali ağızları açık bıraktı - Resim: 1

2002 yılında ekranlara gelen Çocuklar Duymasın halen daha ilgiyle izlenen yapımlar arasında bulunuyor.

Dizide birçok oyuncu, canlandırdığı rolleriyle izleyicilerin hafızasında iz bıraktı. Bu unutulmaz karakterlerden biri de, Emine rolüyle tanınan Melek Şahindi.

1 12
Çocuklar Duymasın'ın Emine'siydi: Son hali ağızları açık bıraktı - Resim: 2

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde, Çaycı Hüseyin'in eşi ve Meltem ile Haluk'un evlerindeki yardımcı Emine karakterine hayat veren başarılı oyuncu Melek Şahin'in şu anda nasıl bir yaşam sürdüğü merak konusu.

2 12
Çocuklar Duymasın'ın Emine'siydi: Son hali ağızları açık bıraktı - Resim: 3

Oyuncu Melek Şahin, oynadığı karakterden gerçekte o kadar farklı ki görenler onun Emine karakterini oynayan oyuncu olduğuna inanamıyor.

3 12
55 yaşındaki oyuncu güzelliği ve fit hali ile adeta yıllara meydan okuyor.

55 yaşındaki oyuncu güzelliği ve fit hali ile adeta yıllara meydan okuyor.

4 12
Çocuklar Duymasın'ın Emine'siydi: Son hali ağızları açık bıraktı - Resim: 5

Melek Şahin, efsaneleşen dizi "Çocuklar Duymasın"a nasıl dahil oluşunu şu sözlerle anlattı:

"Televizyonda bir ilkti sanırım bir karakterin, iki dizide var olması. Bodrum'daydık unutmuyorum Birol, 'Acaba diziye Emine'yi dâhil etsek nasıl olur?' diye sordu. Ben şaşırdım ve açıkçası kestiremedim. Çünkü 'Ayrılsak da Beraberiz' de devam ediyordu. Birol, seyirci için itici olabilir kaygısı ile bu düşünceyi rafa kaldırdı. 2-3 ay sonra 'Hadi Emine'yi de dâhil edelim, güzel olacak' dedi. Ve dizide buldum kendimi."

5 12
Çocuklar Duymasın'ın Emine'siydi: Son hali ağızları açık bıraktı - Resim: 6

Oyuncu, "Emine rolünün oyunculuğunuza etkisi pozitif mi yoksa negatif mi oldu?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

"Dizi bitse de hiçbir zaman izleyicisini kaybetmedi. Her karakter ayrı ayrı çok sevildi. İnsanları hemen her konuda eğitti, öğretti. Emine dizideki bir karakter değil de gerçekten birazdan evlerine gelecek, mutfağa girip yemek yapacak biri oluverdi. Hem sempatikliği hem kıvrak zekâsı, Hüseyin'e karşı dik duruşu, kendini ezdirmemesi, olayları iyi niyetli bir kurnazlıkla yola koyması, ara buluculuk yapması belki birçok kadına yol haritası oldu ve çok sevdirdi kendini."

6 12
Çocuklar Duymasın'ın Emine'siydi: Son hali ağızları açık bıraktı - Resim: 7

11 Şubat 1971 İstanbul doğumlu olan Melek Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu. Kariyerine Ayrılsak da Beraberiz dizisiyle başlayan Şahin, Çocuklar Duymasın ile büyük çıkış yaptı. Ancak dizi sona erdikten sonra Melek Şahin, ekranlardan uzak kalmayı ve sessiz bir yaşam sürmeyi tercih etti.

7 12
Şahin'in bu tercihi, hayranları açısından beklenmedik oldu.

Şahin'in bu tercihi, hayranları açısından beklenmedik oldu.

8 12
Sinema, tiyatro ve televizyon projelerinde yer alan oyuncu, sosyal medyada oldukça aktif.

Sinema, tiyatro ve televizyon projelerinde yer alan oyuncu, sosyal medyada oldukça aktif.

9 12
Gelecek projeleri ve ekranlara dönüşü ise hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Gelecek projeleri ve ekranlara dönüşü ise hayranları tarafından merakla bekleniyor.

10 12
Ekranlardan uzak, huzurlu bir yaşam süren Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni alıyor.

Ekranlardan uzak, huzurlu bir yaşam süren Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni alıyor.

11 12
Şahin güzelliği ile 55 yaşında yıllara meydan okuyor.

Şahin güzelliği ile 55 yaşında yıllara meydan okuyor.

12 12
