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Kaynak: DHA

Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içinde 2 kardeş çocuğun bulunduğu 58 ABV 627 plakalı otomobil, el freninin indirilmesiyle hareket ederek sokakaktaki boş araziye yuvarlandı.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.