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Özellikle "The Ring" (Halka) filmindeki performansıyla hafızalara kazınan Chase, korku türünün en ikonik yüzlerinden biri olarak sinema tarihindeki yerini almıştı.

ABD’li oyuncunun ölüm nedeninin menenjit ve ağır kan enfeksiyonlarının yol açtığı sepsis olduğu açıklandı. Sağlık durumunun bir süredir ciddiyetini koruduğu ve tedavi gördüğü belirtildi.

Acı haber, korku filmi hayranlarının yanı sıra Disney’in sevilen yapımlarından "Lilo & Stitch" ile büyüyen geniş bir hayran kitlesini de yasa boğdu.

Kariyeri boyunca "Donnie Darko", "Big Love" ve çok sayıda televizyon projesinde rol alan Daveigh Chase, 2010’lu yılların ortalarından itibaren ekranlardan uzaklaşmıştı. Son yıllarda gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden oyuncunun vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.