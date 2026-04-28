Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu arasında hayata geçirilen iş birliği projesiyle, suça sürüklenen çocukların rehabilitasyon sürecine sanatla destek veriliyor. Proje kapsamında kurum mescidi, geleneksel Türk sanatlarının estetiğiyle buluşturuldu.

OMÜ Samsun Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Uğur Karataş ve öğrencilerinin titiz çalışmalarıyla yürütülen süsleme projesi tamamlandı. Suça sürüklenen çocukların ve kurum personelinin ibadet alanını estetik açıdan iyileştirmeyi hedefleyen çalışma, katılımcılardan tam not aldı.

SANAT YOLUYLA REHABİLİTASYON

Program öncesinde OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Şendurur’a kurumdaki çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi. Öğr. Gör. Uğur Karataş koordinesinde düzenlenen hat sanatı atölyesiyle, çocukların geleneksel sanatlarla tanışması ve sosyal uyum süreçlerine katkı sağlanması hedeflendi.

TEŞEKKÜR BELGESİ VE HEDİYELER VERİLDİ

Tanıtım programı, projeye emek verenlerin ödüllendirilmesiyle devam etti.

Süsleme çalışmalarını gerçekleştiren öğretim üyeleri ve öğrencilere, Prof. Dr. Emine Şendurur ve kurum yetkilileri tarafından hediye ve teşekkür belgesi verildi.

Kurum Müdürü Selma Tekin, üniversitenin verdiği desteklerden dolayı Prof. Dr. Alper Kesten’e günün anısına özel bir hediye sundu.