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Kaynak: DHA

Aksaray’ın Tacin Mahallesi'nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda, geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, 20 olan İ.Y. ile M.A.K., motosikletleriyle çocuk oyun parkında oyuncakların üzerine çıkarak tehlikeli hareketler sergiledi. Çevrede bulunan vatandaşlar, yaşananları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti ve sosyal medyada paylaştı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ!

Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletlerin plakalarını tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda iki kurye, sipariş dağıtımı yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı.

TOPLAMDA 146 BİN TL CEZA UYGULANDI!

Sürücülere, "akrobatik hareket yapmak", "saygısızca araç kullanmak", "motosikleti yaya yolunda sürmek" ve "yetki belgesiz araç kullanmak" gerekçeleriyle toplam 146 bin TL idari para cezası uygulandı.

Aynı zamanda iki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve motosikletleri de trafikten men edildi.