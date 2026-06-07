Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı paniğe neden oldu. Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi üzerindeki çocuk parkında bulunan vatandaşlar, pompalı tüfekle açılan ateşin hedefi oldu.

İddiaya göre, henüz plakası belirlenemeyen bir araçla bölgeye gelen 18 yaşındaki Ö.Ç., parkta bulunanların üzerine defalarca ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 10 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerinin ardından çevrede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 10 kişi, ambulanslar ve çevredeki vatandaşların araçlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Saldırının ardından şüphelinin babasına ait olduğu belirtilen iş yerine yönelik olası bir saldırı ihtimali üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Çevik kuvvet ekipleri market çevresinde önlem alırken, olay yerinde detaylı inceleme yapıldı.

Kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, saldırının nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.