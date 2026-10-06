Yeniçağ Gazetesi
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Çocuk gürültüsü kanlı kavgaya dönüştü: Güvenlik görevlileri devreye girdi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta oynayan çocukların çıkardığı gürültü yüzünden başlayan komşu gerginliği kanlı bitti. Komşularının evini zincir, keser ve bıçaklarla basan grup, mahalleyi savaş alanına çevirdi. 3 kişiyi yaraladı.

Kaynak: DHA
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Çocuk gürültüsü kanlı kavgaya dönüştü: Güvenlik görevlileri devreye girdi - Resim: 1

Adana’da çocukların çıkardığı gürültü nedeniyle çıkan, zincir, keser, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakılırken, yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Çocuk gürültüsü kanlı kavgaya dönüştü: Güvenlik görevlileri devreye girdi - Resim: 2

Seyhan ilçesi Yeni Mahallesi’nde meydana geldi. Serpil Ulusoy, sokakta oynayan komşularının çocuklarını çıkardıkları gürültü nedeniyle uyardı.

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Çocuk gürültüsü kanlı kavgaya dönüştü: Güvenlik görevlileri devreye girdi - Resim: 3

Bunun üzerine çocukların aileleri ile Serpil Ulusoy arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi. Ertesi gün ise S.K., N.K. ve H.İ.Ö.'nün de aralarında bulunduğu aile üyeleri ellerinde taşıdıkları zincir, keser, sopa ve bıçaklarla Serpil Ulusoy’un yaşadığı evin önüne geldi.

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Çocuk gürültüsü kanlı kavgaya dönüştü: Güvenlik görevlileri devreye girdi - Resim: 4

Burada taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Serpil Ulusoy, Mehmet Ulusoy ve Emre Ulusoy yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Çocuk gürültüsü kanlı kavgaya dönüştü: Güvenlik görevlileri devreye girdi - Resim: 5

Tedavilerinin ardından darp raporu alan aile üyeleri, polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.K., N.K. ve H.İ.Ö., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ulusoy ailesi, şüphelilerin cezalandırılmasını istedi. Öte yandan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Çocuk gürültüsü kanlı kavgaya dönüştü: Güvenlik görevlileri devreye girdi - Resim: 6
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Çocuk gürültüsü kanlı kavgaya dönüştü: Güvenlik görevlileri devreye girdi - Resim: 7
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Çocuk gürültüsü kanlı kavgaya dönüştü: Güvenlik görevlileri devreye girdi - Resim: 8
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Çocuk gürültüsü kanlı kavgaya dönüştü: Güvenlik görevlileri devreye girdi - Resim: 9
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