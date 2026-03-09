Altyapı futbolunun küresel buluşma noktası haline gelen Junior World Cup Antalya (JWCA), 2026 yılında kapasitesini iki katına çıkararak güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. 2028'de dünyanın en büyük çocuk futbol festivali olma vizyonuyla ilerleyen organizasyon, bu yıl tam 10 bin kişiyi Antalya'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Junior World Cup Antalya 2026, altyapı futbolunun enerjisini, rekabetini ve dostluğunu Antalya'da bir araya getirerek dünyanın en büyük altyapı futbol organizasyonu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Beş kıtadan 50'den fazla ülkenin katılımıyla düzenlenecek. JWCA 2026, 3-12 Nisan tarihleri arasında yaş gruplarına göre arka arkaya iki hafta boyunca muhteşem bir futbol şölenine ev sahipliği yapacak. Dünya altyapı futbolunun kalbi yeniden Antalya Belek'te atacak.

ÖNEMLİ DÜNYA KULÜPLERİ YER ALACAK

Turnuva, dünya futbolunun önde gelen kulüplerinin altyapı takımlarını Antalya'da buluşturuyor. Katılımı planlanan kulüpler arasında Sevilla FC, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, FC Porto, Everton FC, Panathinaikos FC, Hellas Verona FC, Rayo Vallecano, Steaua București, Dinamo Moskova, FK Crvena Zvezda, FK Partizan, Club Brugge KV, Lech Poznań ve GNK Dinamo Zagreb gibi önemli Avrupa kulüpleri bulunuyor. Türkiye'den ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok Süper Lig kulübü ile akademi takımları sahne alacak. Real Madrid, Real Betis, Benfica ve Marsilya takımları da misafir olarak yer alacak. Bu güçlü katılım, JWCA'nın artık sadece bir turnuva değil, dünya altyapı futbolunun en prestijli platformlarından biri olduğunun en net kanıtı olarak görülüyor.

JWCA, ULUSLARARASI BİR VİTRİN FIRSATI

Turnuva Koordinatörü Mert Paflak, “Junior World Cup Antalya’yı yalnızca bir turnuva olarak değil, çocuklarımızın hayallerine dokunan uluslararası bir futbol festivali olarak konumlandırıyoruz. 2026 yılında kapasitemizi iki katına çıkararak 10 bin katılımcıyı Antalya’da ağırlayacak olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Beş kıtadan gelen takımların aynı sahada buluşması, sporun birleştirici gücünü en saf haliyle ortaya koyuyor. Hedefimiz 2028 yılında dünyanın en büyük altyapı futbol organizasyonu olmak ve Türkiye’yi altyapı futbolunda küresel bir merkez haline getirmek. JWCA, genç yetenekler için sadece bir rekabet ortamı değil; aynı zamanda dostluk, kültürel paylaşım ve uluslararası bir vitrin fırsatıdır.” şeklinde konuştu.

Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenleniyor; Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya İl Spor Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Herkes İçin Spor Federasyonu ile Spor Turizmi Daire Başkanlığı tarafından da destekleniyor. Bu sağlam kurumsal destek sayesinde JWCA, sportif bir etkinlik olmanın ötesine geçerek Türkiye’nin spor turizmi vizyonunun vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

2028 YILI İÇİN HEDEF: 60 BİN KATILIMCI

Bu yıl düzenlenen genç lig organizasyonlarının şampiyon takımları da JWCA 2026’da uluslararası arenada mücadele etme hakkı kazanarak boy gösterecek. Dünyanın dört bir yanından oyuncu izleme ajanslarının turnuvayı yakından takip edeceği belirtiliyor.

JWCA 2026, genç yetenekler için uluslararası vitrin niteliğinde kritik bir platform olacak.Yüksek standartlı doğal çim sahaları, geniş uluslararası katılımı ve profesyonel organizasyon yapısıyla kısa sürede büyük bir marka değeri kazanan JWCA, her yıl kapasitesini iki katına çıkarma stratejisiyle 2028 yılı için 60 bin katılımcı hedefine emin adımlarla ilerliyor. Organizasyon, hem Türk futbolunun altyapı gelişimine hem de Antalya’nın spor turizmi vizyonuna güçlü katkılar sunmayı sürdürüyor.