Çocukluk çağı hastalıklarıyla mücadelede modern tıbbın sunduğu en etkili çözümün, vücudun kendi doğal savunma mekanizmasını optimize etmek olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Dünya çapında yürütülen epidemiyolojik çalışmalar; beslenme, uyku kalitesi ve fiziksel aktivite arasındaki simbiyotik ilişkinin, çocukları enfeksiyonlara karşı koruyan en güçlü bariyer olduğunu ortaya koydu.

BAĞIRSAK FLORASI VE BAĞIŞIKLIK İLİŞKİSİ

Beslenme, bağışıklık sisteminin yakıtı olarak tanımlandı. Özellikle işlenmiş şekerlerin bağışıklık hücrelerini geçici olarak "felç ettiği" saptandı.

Harvard Kamu Sağlığı Okulu'ndan Dr. Walter Willett, bitki bazlı beslenme ve yüksek lifli gıdaların bağırsak mikrobiyotasını güçlendirerek antikor üretimini doğrudan artırdığını ifade etti.

Dr. Willett, mikrobesin eksikliklerinin özellikle kış aylarında viral riskleri iki katına çıkardığına dikkat çekti.

UYKUDA HÜCRESEL ONARIM SÜRECİ

Bağışıklık sisteminin "yeniden yükleme" aşaması olan uyku, sadece dinlenme değil, aktif bir savunma süreci olarak değerlendirildi.

Stanford Üniversitesi Uyku Bilimleri Merkezi'nden Dr. Emmanuel Mignot, derin uyku sırasında salgılanan sitokinlerin, enfeksiyonlarla mücadelede kilit rol oynadığını belirtti.

Dr. Mignot, kronik uykusuzluk çeken çocukların T-hücresi üretiminin baskılandığını ve bu durumun aşıların etkinliğini dahi düşürebildiğini vurguladı.

FİZİKSEL AKTİVİTENİN DOLAŞIM GÜCÜ

Hareketsiz yaşam tarzının çocuklarda lenfatik sistemi yavaşlattığı belirlendi.

Mayo Clinic araştırmacılarından Dr. James Levine, düzenli fiziksel aktivitenin beyaz kan hücrelerinin vücuttaki dolaşım hızını artırdığını dile getirdi.

Egzersiz sırasında yükselen vücut ısısının, bakteriyel büyümeyi inhibe eden doğal bir mekanizma görevi gördüğünü ekledi.