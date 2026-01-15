Okul zilinin susmasıyla birlikte başlayan tatil süreci, modern toplumda genellikle yoğun kurs programları veya dijital içeriklerle doldurulsa da, bilim dünyasından ezber bozan bir uyarı geldi.

Yabancı eğitim bilimciler ve nörologlar, çocukların dış müdahale olmaksızın kendi dünyalarını inşa etmelerine izin verilmesinin, zihinsel kapasiteyi artırdığını bildirdi.

"SIKILMAK" BEYNİ AKTİF HALE GETİRİYOR

Çocukların tatilde "sıkılıyorum" demesinin aslında bir gelişim fırsatı olduğunu belirten uzmanlar, bu anlarda beynin "varsayılan mod ağı" (default mode network) denilen bölümünün devreye girdiğini ifade etti. İngiliz çocuk psikoloğu Dr. Teresa Belton, yaptığı araştırmalarda sürekli dış uyaranlara maruz kalan çocukların içsel motivasyon geliştirmekte zorlandığını saptadı. Belton, boş zamanın çocuklarda içsel bir bakış açısı geliştirerek, özgün projeler ortaya koyma becerisini kamçıladığını dile getirdi.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Almanya’da bulunan Max Planck İnsani Gelişim Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalarda, doğa ile iç içe ve planlanmamış bir tatil geçiren çocukların, problem çözme yeteneklerinin %30 oranında arttığı gözlemlendi.

Araştırmacılar, yapılandırılmamış oyunların prefrontal korteks gelişimini desteklediğini ve bu sayede çocukların ileride daha esnek birer yetişkin haline geldiğini aktardı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan ABD’li eğitim danışmanı Dr. Peter Gray, çocukların kendi ilgi alanlarını bulabilmeleri için onlara "seçim alanı" bırakılması gerektiğini savundu.

Gray, "Ebeveynler çocuklarını bir kalıba sokmaya çalışmadığında, çocukların kendi yeteneklerini keşfetme hızı artmaktadır" şeklinde konuştu.

Aynı şekilde, çocuk gelişimi üzerine çalışmalarıyla tanınan Kim John Payne, "Basitleştirilmiş Ebeveynlik" yaklaşımıyla, tatillerde aşırı bilgi yüklemesinden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Payne, sessizliğin ve sakinliğin çocuğun öz benliğiyle tanışması için en sağlıklı zemin olduğunu sözlerine ekledi.