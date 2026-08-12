Çocuğunuz çetelerin hedefinde mi? Bu işaretleri gözden kaçırmayın

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, tehlikeyi tırmandıran temel unsur, çocukların sosyal platformlarda kimlerle iletişime geçtiğinin aileler tarafından her an takip edilememesi... Evde, hatta ebeveynlerinin yanında oturan bir çocuk dahi yabancılarla rahatça diyalog kurabiliyor.

Dolayısıyla, anne babalar için artık yalnızca "Evladım internette ne kadar vakit harcıyor?" sorusu yetersiz kalıyor. Bununla beraber "Hangi içerikleri tüketiyor, kimleri takibe alıyor ve kimlerle mesajlaşıyor?" sorularının yanıtları da büyük bir önem arz ediyor. Peki, ebeveynler bu riski nasıl fark edebilir? Çocuğun sanal aleminde ve sosyal hayatında gözlemlenen bazı farklılıklar bu konuda önemli ipuçları barındırabilir.