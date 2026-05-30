İzmir'de sosyal medya üzerinden 11 yaşındaki kız çocuğuna ait müstehcen görüntülerin paylaşılmasına yönelik başlatılan soruşturmada anne G.A., gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 29 Mayıs tarihinde sosyal medya üzerinden yaşı küçük bir çocuğa ait müstehcen görüntülerin paylaşıldığına yönelik ihbarda bulunulması üzerine çalışma yürütüldü.

Yapılan incelemelerde mağdur çocuk A.A.’nın 2015 doğumlu olduğu, şüphelilerin ise anne G.A. ve baba Y.A. olduğu belirlendi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Şüpheli Y.A.’nın çeşitli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu anlaşıldı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda şüpheli anne G.A. ise gözaltına alındı.

Mağdur A.A., adli işlemler yapılmak üzere İzmir Çocuk İzlem Merkezi’ne sevk edildi. Mağdur çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasına ve gerekli koruma tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü kaydedildi.

Ayrıca olayla ilgili dijital materyallere el konularak inceleme yapılmasına ve muhtemel diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bilgisi edinildi.