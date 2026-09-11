Yeniçağ Gazetesi
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Çocuğunun boyu uzasın isteyen ailelere ‘mucize’ diye satılıyor: Uzmanlar gerçeği açıkladı

Sosyal medyada çocukların kısa sürede boyunu uzattığı iddiasıyla önerilen bir ürün ebeveynlerin yeni gözdesi oldu. “3 ayda 10 santimetre” gibi iddialarla pazarlanan ürünle ilgili bilimsel veriler ise bambaşka bir tablo ortaya koyuyor.

Kaynak: Diğer
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Çocuğunun boyu uzasın isteyen ailelere ‘mucize’ diye satılıyor: Uzmanlar gerçeği açıkladı - Resim: 1

SOSYAL MEDYANIN YENİ “MUCİZESİ”
Zayıflama ürünlerinin ardından sosyal medyada bu kez çocukların boy gelişimini hedefleyen paylaşımlar yaygınlaşmaya başladı. Odatv'nin haberine göre bazı hesaplarda kısa sürede dikkat çekici boy uzaması sağlandığı ileri sürülüyor.

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Çocuğunun boyu uzasın isteyen ailelere ‘mucize’ diye satılıyor: Uzmanlar gerçeği açıkladı - Resim: 2

“3 AYDA 10 SANTİMETRE” İDDİASI
Paylaşımlarda “arkadaşımın çocuğu” veya “komşumun torunu” gibi kişisel hikâyeler üzerinden üç ayda 10 santimetreye varan uzama yaşandığı öne sürülüyor. Ardından takipçiler ürünü satın almaya yönlendiriliyor.

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Çocuğunun boyu uzasın isteyen ailelere ‘mucize’ diye satılıyor: Uzmanlar gerçeği açıkladı - Resim: 3

Sosyal medyada bu iddialarla öne çıkarılan ürün ise iğde çekirdeği tozu. Ancak iğde çekirdeğinin sağlıklı çocuklarda büyüme hormonunu artırdığını veya boy uzamasını hızlandırdığını ortaya koyan güvenilir klinik çalışma bulunmuyor.

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Çocuğunun boyu uzasın isteyen ailelere ‘mucize’ diye satılıyor: Uzmanlar gerçeği açıkladı - Resim: 4

ÇOCUKLAR NE KADAR UZUYOR?
Çocukların büyüme hızı yaşlarına ve gelişim dönemlerine göre değişiyor. Beş yaşından ergenliğe kadar yıllık büyüme genellikle 5-6 santimetre civarında gerçekleşirken ergenlik döneminde bu hız belirgin biçimde artabiliyor.

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Çocuğunun boyu uzasın isteyen ailelere ‘mucize’ diye satılıyor: Uzmanlar gerçeği açıkladı - Resim: 5

UZMANLARDAN UYARI
Uzmanlar, iğde çekirdeği tozunun büyüme hormonunu veya büyüme plaklarını etkileyerek çocukların boyunu uzattığını kanıtlayan bilimsel bir çalışma bulunmadığına dikkat çekiyor.

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Çocuğunun boyu uzasın isteyen ailelere ‘mucize’ diye satılıyor: Uzmanlar gerçeği açıkladı - Resim: 6

BAKANLIK DA UYARIYOR
Tarım ve Orman Bakanlığına göre hiçbir gıda veya takviye edici gıda “boy uzatıcı” olduğu iddiasıyla onaylanmıyor. Ürünlerin boy uzatma, zayıflatma veya hastalıkları tedavi etme gibi ifadelerle pazarlanması mevzuata aykırı kabul ediliyor.

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Çocuğunun boyu uzasın isteyen ailelere ‘mucize’ diye satılıyor: Uzmanlar gerçeği açıkladı - Resim: 7

ASIL RİSK BAŞKA
Uzmanlara göre mesele yalnızca işe yaramayabilecek bir ürüne para harcamak değil. Çocuğun büyümesindeki yavaşlamanın altında beslenme sorunları, tiroit hastalıkları, çölyak veya hormon eksikliği gibi nedenler bulunabiliyor. “Mucize” ürünlere güvenmek gerçek sorunun tespit edilmesini geciktirebiliyor.

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