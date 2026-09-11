Çocuğunun boyu uzasın isteyen ailelere ‘mucize’ diye satılıyor: Uzmanlar gerçeği açıkladı

BAKANLIK DA UYARIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığına göre hiçbir gıda veya takviye edici gıda “boy uzatıcı” olduğu iddiasıyla onaylanmıyor. Ürünlerin boy uzatma, zayıflatma veya hastalıkları tedavi etme gibi ifadelerle pazarlanması mevzuata aykırı kabul ediliyor.