Kaynak: DHA

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Vakıf Başkanı Mustafa Düger, Kırşehir’in iki önemli değeri olan Ahi Evran ile Neşet Ertaş’ın isimlerini yaşatmayı amaçladıklarını belirtti. Düger, çocukların isimlerine “Ahi” ya da “Neşet” eklenmesi halinde ailelere, Ahilik kültürünün temel prensiplerini simgelemesi amacıyla 4 çeyrek altın hediye edileceğini söyledi.

Kültürel değerlerin unutulmaması ve yeni nesillere aktarılması için farklı projeler üzerinde de çalıştıklarını ifade eden Düger, bu girişimin yalnızca bir isim kampanyası olmadığını vurguladı.

Düger, “Kırşehir, Ahilik geleneğinin doğduğu ve dürüst ticaret anlayışının kök saldığı önemli bir merkezdir. Aynı zamanda büyük halk ozanı Neşet Ertaş’ın memleketidir. Ancak günümüzde kültürel değerlerimizin genç kuşaklar tarafından yeterince tanınmadığını görüyoruz. Bu nedenle böyle bir adım attık. Bundan sonra Kırşehir’de dünyaya gelen ve adına ‘Ahi’ veya ‘Neşet’ eklenen her çocuk için ailelerine 4 çeyrek altın takdim edeceğiz. Bu altınlar, Ahiliğin temelinde yer alan ‘alnı açık, kalbi açık, kapısı açık ve sofrası açık’ anlayışını temsil ediyor. Çocuklarımızın yaşamları boyunca bahtlarının ve rızıklarının açık olmasını diliyoruz. ‘Ahi’ ismi dürüstlük, paylaşım ve ahlaklı yaşamı; ‘Neşet’ ismi ise sevgi, nezaket ve gönül insanı olmayı simgeliyor. Arzumuz, bu isimlerin Kırşehir’de yaşamaya devam etmesi ve kültürümüzün sadece kitaplarda kalmamasıdır” ifadelerini kullandı.