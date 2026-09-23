Yeni eğitim döneminin başlamasıyla çocukların uyku, beslenme ve günlük yaşam düzenleri değişti. Sabah erken kalkma, dersler, sınavlar, spor ve sosyal aktiviteler çocukların günlük temposunu artırırken, büyüme çağındaki çocukların boy gelişimi de ailelerin merak ettiği konular arasında yer aldı.
Çocuğumun boyu uzayacak mı? Doktordan ailelere kritik uyarı
Okulların açılmasıyla birlikte çocukların büyüme ve gelişimi yeniden ailelerin gündemine geldi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Doğan, boy gelişiminin yalnızca genetikle değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek ailelerin dikkat etmesi gereken noktaları sıraladı.Züleyha Öncü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Doğan, büyümenin yalnızca anne ve babanın boyuna bakılarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
Doğan, “Genetik potansiyel büyümede önemli bir yere sahip. Ancak bir çocuğun sağlıklı gelişimini yalnızca anne ve babasının boyuna bakarak değerlendiremeyiz” ifadelerini kullandı.
UYKU VE BESLENMEYE DİKKAT
Dr. Doğan, yeterli ve dengeli beslenme, kaliteli uyku, düzenli fiziksel aktivite ve genel sağlık durumunun büyüme sürecinin önemli parçaları olduğunu belirtti.
“KAÇ SANTİMETRE OLACAK?” YERİNE BU SORUYU SORUN
Ailelerin çocuklarının gelecekte kaç santimetre olacağına fazla odaklanabildiğini belirten Doğan, asıl sorunun farklı olması gerektiğini söyledi.
Doğan, ailelerin “Çocuğumun kendi potansiyeline ulaşabilmesi için bugün ona nasıl bir ortam sağlıyorum?” sorusunu sormalarını önerdi.
Bu kapsamda çocukların dengeli beslenip beslenmediği, yeterince uyuyup uyumadığı, hareket edip etmediği ve spor yapıp yapmadığının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
“BUGÜNKÜ BOY, YARININ ÖLÇÜSÜ DEĞİLDİR”
Doğan, genç basketbolcu Ecrin Mart’ın hikâyesine de dikkat çekerek çocukların bugünkü fiziksel özelliklerine bakılarak gelecekleri hakkında kesin yargılara varılmaması gerektiğini söyledi.
“MUCİZEVİ BOY UZATMA” İDDİALARINA DİKKAT
İnternette çocukların boy gelişimine ilişkin bilgi kirliliğinin arttığını belirten Doğan, gıda takviyelerinin tek başına “boy uzatma çözümü” gibi değerlendirilmemesi gerektiği konusunda aileleri uyardı.
Doğan, herhangi bir destek ürünü kullanılacaksa çocuğun yaşı, ihtiyacı, ürünün içeriği ve kullanım amacının dikkate alınması, gerektiğinde çocuk doktoruna danışılması gerektiğini söyledi.
ÇOCUKLARI SANTİMETRELERLE YARIŞTIRMAYIN
Her çocuğun büyüme ve gelişim sürecinin kendine özgü olduğunu vurgulayan Doğan, ailelerin çocuklarını birbirleriyle kıyaslamaması gerektiğini belirtti.
Doğan, çocukları santimetrelerle yarıştırmak yerine sağlıklı gelişimlerini takip etmenin ve kendi potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri koşulları oluşturmanın önemli olduğunu ifade etti.