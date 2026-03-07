Iğdır’da 16 yaşındaki D.B.’yi bıçaklayarak yaralayan Y.B.'nin "canavarca hisle, çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan indirim uygulanmadan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Olay, 10 Şubat günü Iğdır’ın Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Okula giden olan 16 yaşındaki D.B., 23 yaşındaki Y.B.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

D.B. aldığı darbeler sonucu yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Saldırıyı gerçekleştiren Y.B., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında deliller toplandı ve 17 Şubat’ta iddianame hazırlandı.

Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, görülen davada sanık Y.B. "canavarca hisle, çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan herhangi bir indirim uygulamadan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma ve yargılama sürecinin 23 gün içinde tamamlanmış olduğu kaydedildi.