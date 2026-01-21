Coca-Cola Company, dijitalleşme ve veri odaklı dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla Sedef Salıngan Şahin’i yeni oluşturulan Chief Digital Officer (CDO) görevine atadı. Atama, 31 Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Sedef Salıngan Şahin, aynı tarihte göreve başlayacak olan Coca-Cola’nın yeni CEO’su Henrique Braun’a bağlı olarak çalışacak.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, yeni CDO pozisyonu, şirket genelinde dijital, veri ve operasyonel mükemmeliyet çalışmalarını tek çatı altında toplamak amacıyla oluşturuldu.

Bu kapsamda Şahin, Coca-Cola’nın dijital ağını entegre edecek, farklı fonksiyonlar arasındaki dijital faaliyetlerin uyumlu şekilde yürütülmesini sağlayacak.

ŞİRKETİN AVRASYA VE ORTA DOĞU OPERASYONLARI BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPIYORDU

Halihazırda Coca-Cola’nın Avrasya ve Orta Doğu Operasyonları Başkanı olarak görev yapan Sedef Salıngan Şahin, şirkete 2003 yılında katıldı.

Kariyeri boyunca farklı coğrafyalarda üst düzey yöneticilik görevleri üstlenen Şahin, daha önce Coca-Cola’nın pazarlama organizasyonu içinde beslenme, meyve suyu, süt ürünleri ve bitki bazlı kategorilerden sorumlu başkan olarak görev yaptı.

Bu pozisyonlarda şirketin pazarlama organizasyonunun dönüşümü başta olmak üzere, iş süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik önemli projelerde yer aldı.

Yönetim yapılanmasındaki bu değişiklikle birlikte, şu ana kadar Coca-Cola’nın dijital stratejisinden sorumlu olan Başkan ve Mali İşler Direktörü (CFO) John Murphy’nin bu alandaki yetki ve sorumlulukları da Sedef Salıngan Şahin’e devredilecek.