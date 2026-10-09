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Amerikan içecek devi Coca-Cola, 2018 yılında bünyesine kattığı İngiliz kahve zinciri Costa Coffee'yi satmak için yeniden arayışa girdi. Semafor'un şirket içi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yılın başlarında askıya alınan satış süreci için alternatif seçenekler yeniden masada değerlendiriliyor.

DÜŞÜK TEKLİFLER SATIŞI FRENLEMİŞTİ

Financial Times'ın ocak ayındaki raporuna göre, özel sermaye fonlarının Costa Coffee için sunduğu rakamların Coca-Cola'nın beklentilerinin çok altında kalması üzerine ilk satış planı durdurulmuştu. Semafor’un son aktardığı detaylara göre ise yakın zamanda en az bir stratejik alıcı markayla ilgilendi ancak değerleme farklılıkları ve vizyon uyuşmazlığı gibi sebeplerle masadan kalktı.

5,1 MİLYAR DOLARLIK STRATEJİK HAMLEYDİ

Coca-Cola, geleneksel gazlı içecek operasyonlarının dışına çıkarak daha sağlıklı alternatiflere yönelme stratejisi kapsamında Costa Coffee'yi 2018 yılında 5,1 milyar dolara satın almıştı. Şirketin, ürün yelpazesini genişletme hedefiyle yaptığı bu dev yatırımı önümüzdeki dönemde nasıl elden çıkaracağı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.