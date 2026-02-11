IBIS World verilerine göre; ABD’de kişi başına düşen gazlı içecek tüketiminin 2026'da 160 litreye gerileyeceği öngörülüyor.

Uzun vadeli düşüşün sebebi olarak, tüketicilerin şekerli içeceklerin obezite ve diyabet gibi sağlık risklerine dair farkındalığının artması olarak belirtiliyor.

ŞEKERLİ İÇECEKLERDEN KAÇILIYOR

2020-2025 yılında başlayan kişi başı tüketim, yıllık ortalama yüzde 0,4 oranında geriledi.

Sadece şekere değil, tüketiciler yapay tatlandırıcılara karşı da daha temkinli davranıyor.

Coca-Cola, PepsiCo ve Keurig Dr Pepper, ürün çeşitliliğini azaltırken, yeni tatlar geliştirmeyi de bırakması dikkat çekiyor.

Popüler içecek trendlerini yakından takip eden Snackolator’a göre, yakın dönemde piyasaya çıkan ya da geri dönen ürünler arasında; Coca-Cola Cherry Float ve Diet Cherry Coke’un dönüşü, Pepsi’nin prebiyotik kolaları, Dr Pepper Creamy Coconut, Mountain Dew’un kremalı karışımı ve Fanta’nın yeni vişne aroması örnekler arasında bulunuyor.

ABD’de şekerli içecekleri tüketen çocuk ve yetişkin oranının yıllar içinde belirgin biçimde azaldığı araştırmalarda ortaya çıktı. Halk sağlığı açısından bu verilerin önemli olduğu belirtiliyor.

Ancak sektör halen pes etmediği görülüyor. ABD gazlı içecek pazarı 2025’te değer bazında yüzde 1,3 büyüyerek 82,7 milyar dolara geldi. Bu toparlanma nostaljiden çok, tat inovasyonu, sağlık algısı ve dağıtım stratejilerindeki değişim olarak aktarılıyor.

PEPSİ'DEN DEV ADIM

Yeni dönemde en büyük adım ise Pepsi’den geldi. Firma, sindirim sistemini desteklediği iddia edilen prebiyotik kolaları piyasaya sundu. Daha düşük şeker, lif içeriği ve klasik kola tadını bir arada barındıran ürünler, Poppi ve Olipop gibi yükselen markaları takip ediyor.

Klasik gazlı içeceklere göre daha az şeker içermeleri nedeniyle “daha az zararlı” bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.