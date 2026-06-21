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Dünyanın içecek devlerinden Coca-Cola, ABD Gelir İdaresi (IRS) ile yürüttüğü ve maliyeti 20 milyar dolara ulaşabilecek tarihi vergi ihtilafında dönüm noktasına girdi. Taraflar arasındaki bu devasa dava, bu hafta Miami'deki federal temyiz mahkemesinde yeniden görülecek.

ANLAŞMAZLIĞIN TEMELİNDE NE YATIYOR?

Hukuki sürecin odak noktasını, Coca-Cola'nın kârını yurt dışı ve ABD operasyonları arasında nasıl dağıtarak beyan ettiği oluşturuyor. Şirketin yurt dışındaki iştirakleri üzerinden sağladığı gelirlerin vergilendirilme biçimi, yirmi yıla yaklaşan bu anlaşmazlığın ana nedenini oluşturuyor.

ŞİRKETİ BEKLEYEN AĞIR MALİ TABLO

WSJ'de yer alan haberde; eğer temyiz süreci Coca-Cola'nın aleyhine sonuçlanırsa, şirket eşi benzeri görülmemiş bir faturayla karşı karşıya kalacak. 2007-2009 dönemine ait geriye dönük vergi ve faizlerin üzerine, 2010-2025 yıllarını kapsayan ek cezalar eklendiğinde toplam tutarın 20 milyar doları bulması bekleniyor.

Söz konusu tutar, şirketin 2025 yılı için açıklanan net karını geçmekle kalmıyor, aynı zamanda kasasında bulunan mevcut nakit varlığının da oldukça üzerinde yer alıyor.

2020'de ABD Vergi Mahkemesi'nde açılan ilk davayı kaybeden Coca-Cola, yasal zorunluluk olarak yaklaşık 6 milyar dolarlık bir ödeme gerçekleştirmişti. Şirket temyizi kazanması durumunda bu parayı faiziyle birlikte geri alabilecek.

TARAFLARIN SAVUNMALARI VE EMSAL ETKİSİ

IRS, Coca-Cola'nın muhasebe yöntemi, kârı bilerek sınır dışına taşıyarak ABD'deki vergi yükünü hafifletmeye yönelik bir strateji ileri sürdü. Coca-Cola ise uygulanan sistem keyfi değil; aksine 1996 yılında doğrudan IRS ile yapılan anlaşmaya dayanıyor ve kurum tarafından yıllarca sorunsuz bir şekilde kabul edildi.

Bu dava, sadece Coca-Cola özelinde değil, uluslararası arenada faaliyet gösteren tüm çok uluslu şirketler için büyük bir öneme sahip. Özellikle teknoloji ve ilaç devlerinin (Meta Platforms, Amgen gibi) fikri mülkiyet haklarını düşük vergili bölgelere aktarıp kârlarını buralarda yoğunlaştırması uzun süredir tartışılıyor. Mahkemeden çıkacak sonuç, bu tür küresel vergi planlamaları için doğrudan emsal teşkil edecek.

3 CEO VE 12 IRS BAŞKANI ESKİTEN SÜREÇ

Yaklaşık 20 yıla yayılan ve hâlâ 2007-2009 yılları beyannamelerinin tartışıldığı bu uzun soluklu maratonda, Coca-Cola'da 3 farklı CEO değişirken IRS'nin başkanlık koltuğuna tam 12 farklı isim oturdu.

25 Haziran'da yapılacak temyiz duruşmasının ardından kesin kararın çıkmasının aylar alabileceği öngörülüyor. Karar açıklandıktan sonra ise tarafların süreci tam heyete veya doğrudan ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşıma hakkı bulunuyor.