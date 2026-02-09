İçecek sektörünün devi Coca-Cola teknoloji, lojistik ve tüketici alışkanlıklarında değişikliğe ayak uydurmaya başladı. Coca-Cola, yaklaşık 80 yıldır raflarda yer alan klasik bir ürün grubunu piyasadan çekmeyi planlıyor.

1940 YILINDA ÜRETİLMEYE BAŞLANDI

1940’lı yıllarda pratik saklama ve kolay nakliye ihtiyacıyla dondurulmuş konsantre portakal suyu, II. Dünya Savaşı döneminde askeri ihtiyaçlar için Florida’da icat edilmişti. Uzun yıllar boyunca evlerde yaygın olarak tüketilen ürün 1980’lerden itibaren konsantreden üretilmeyen portakal sularının popülerlik kazanmasıyla pazar payı daralıyor.

ÜRETİMDEN KALKACAK, TÜKENENE KADAR SATIŞI YAPILACAK

Coca-Cola’nın Minute Maid markalı frambuazlı, pembe ve lime aromalı limonatalar dahil olmak üzere farklı tatlarda dondurulmuş konsantre içeceklerde tüketici talebindeki düşüşü gerekçe göstererek bu ürün grubunu sonlandırma kararı aldı. Minute Maid’in dondurulmuş konserve portakal suyu ve limonataları, 2026’nın ilk çeyreğinde Kuzey Amerika pazarında üretimden kalkacak; mağazalardaki stoklar ise tükenene kadar satışı yapılacak.