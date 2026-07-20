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Konya’daki Neolitik Çağ yerleşimi Çatalhöyük’te yıllarca bekçilik yapan Sadrettin Dural, sıra dışı hayat hikâyesiyle dikkat çekiyor. İlkokul mezunu olan Dural, kaleme aldığı kitapla ABD’de ders materyali olarak okutulan bir isim haline geldi.

ÇATALHÖYÜK İLE BAŞLAYAN YOLCULUK

Çatalhöyük’e 2 kilometre uzaklıktaki Küçükköy Mahallesi’nde doğan 63 yaşındaki Dural, çocukluk yıllarında bölgede koyun otlatarak büyüdü. 1993 yılında kazı alanında bekçi olarak göreve başlaması ise hayatının dönüm noktası oldu.

BİLİM İNSANLARIYLA KENDİNİ GELİŞTİRDİ

Göreve başladıktan sonra kazı çalışmalarına ilgi duymaya başlayan Dural, dünyanın farklı ülkelerinden gelen arkeologlardan öğrendikleriyle kendini geliştirdi. Yıllar içinde Çatalhöyük kazılarının adeta yaşayan hafızası haline geldi.

KİTABI ABD’DE DERS OLDU

2007 yılında edindiği bilgileri kitaplaştıran Dural’ın eseri, “Protecting Çatalhöyük” adıyla İngilizceye çevrildi. Kitap, ABD’de Binghamton Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde yardımcı ders kitabı olarak okutulmaya başlandı. Dural ayrıca “9000 Yıl Önce Çatalhöyük’te Yaşam” adlı bir kitap daha kaleme aldı.

EMEKLİ OLDU AMA KOPMADI

2001 yılında resmi görevinden ayrılmasına rağmen Çatalhöyük’ten uzaklaşmayan Dural, kazı çalışmalarını yakından takip etmeyi sürdürüyor. Bölgeye olan bağlılığı, hayatının merkezinde yer almaya devam ediyor.

“ÇATALHÖYÜK HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ”

Yaşadığı zorluklara rağmen pes etmediğini belirten Dural, Çatalhöyük sayesinde hayata bakış açısının değiştiğini ifade ediyor. Akademisyenlerin desteğiyle kendini geliştirdiğini söyleyen Dural, bölgeye olan sevgisinin hiç azalmadığını dile getiriyor.

İlerleyen yaşına rağmen Çatalhöyük’le bağını koparmayan Dural, yeni bir kitap yazmayı da planlıyor.