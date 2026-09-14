Geliştirilen bu sistem, sürü yönetimini fiziksel çitlere veya geleneksel çobanlık yöntemlerine ihtiyaç duymadan doğrudan mobil uygulama üzerinden gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Sistemin merkezinde çiftlik hayvanlarının boynuna takılan GPS destekli ve güneş enerjisiyle çalışan akıllı tasmalar yer alıyor. Yapay zeka altyapısına sahip tasmalar, hayvanlara ilettiği özel ses ve titreşim sinyalleriyle sürüyü sağım alanlarına ya da otlaklara doğru yönlendiriyor. Çiftçilerin sadece mobil uygulama üzerinden alan belirlemesi yeterli olurken, sistem sayesinde fiziki çit kurma veya çoban köpekleriyle yönlendirme zorunluluğu ortadan kalkıyor.

YIRTICI TEHLİKESİ VE HAYVAN REFAHI TARTIŞILIYOR

Teknolojinin sürü yönetiminde sağladığı kolaylıklara karşın yanıtlanmamış bazı soru işaretleri de bulunuyor. Mevcut yapay zeka modelinin, kurdun veya diğer yırtıcı hayvanların sürüye saldırması durumunda nasıl bir tepki vereceği ya da koruma sağlayıp sağlayamayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Bunun yanı sıra tasmaların yaydığı sürekli sinyallerin hayvanların stresi ve genel sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkileri de tarım uzmanları tarafından tartışılmaya devam ediyor.