Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde akıllara durgunluk veren hayvan hırsızlığı olayı jandarma ekiplerinin operasyonuyla ortaya çıkarıldı. İddiaya göre ilçeye gelen 3 kişi, ahırlarda çalışan çobanları Ankara’ya hamama götürerek oyaladı.

Çobanların ilçeden ayrılmasının ardından harekete geçen diğer şüpheliler, kamyonlarla ahırlara gelerek toplam 36 büyükbaş hayvanı yükleyip bölgeden uzaklaştı. Durumu fark eden çobanların ihbarı üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri ile Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada çalınan hayvanların Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine götürülerek satıldığı belirlendi. Bunun üzerine Eskişehir ve Afyonkarahisar’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtilen 36 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 kişi serbest bırakıldı.