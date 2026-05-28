Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çin’de yayımlanan sıra dışı bir iş ilanı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İç Moğolistan sınırına yakın zorlu bir bölgede çalışacak iki çoban için verilen ilan, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da yayılan ilanın yaklaşık 59 milyon görüntülenme aldığı, 21 binden fazla yorum yapıldığı ve 700’den fazla başvuru topladığı belirtildi.

İlanda, işe alınacak kişilerin yaz aylarında 2 bin hektarlık arazide 3 bin koyunu otlatması, kış aylarında ise sıcaklığın eksi 30 dereceye kadar düştüğü dönemde bakım ve temizlik işleriyle ilgilenmesi gerektiği ifade edildi.

BEYAZ YAKALILAR DA BAŞVURDU

İş karşılığında kişi başı aylık 8 bin yuan, yani yaklaşık 54 bin TL maaş teklif edilirken, ücretsiz konaklama ve temel gıda desteği de sağlanacağı aktarıldı.

Çiftlik sahibi Zuo Xiaoyong, ilanına bu kadar yoğun ilgi beklemediğini belirterek başvuranlar arasında beyaz yakalı çalışanlar, fabrika işçileri ve yeni mezun üniversitelilerin bulunduğunu söyledi.

Bazı adayların borçlarını gerekçe gösterdiği, bazılarının ise yoğun çalışma temposu ve iş baskısından uzaklaşmak istediği öğrenildi.

Uzmanlar, Çin’de genç işsizliğinin arttığına ve ağır çalışma koşullarının çalışanlar üzerindeki memnuniyetsizliği büyüttüğüne dikkat çekiyor.