'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde 'tıkanma' tartışmaları devam ederken paydaşlardan farklı seslerin çıktığı da görülüyor.

Medya ise bu sürecin önemli araçlarından biri oldu.

CNN'DE DEM'E TEPKİ YAYINI

İktidara yakınlığı ile bilinen CNN TÜRK televizyon kanalı muhabiri Fulya Öztürk'ün Diyarbakır Anneleri'ne mikrof uzatması ve süreç ortaklarına tepki gösteren ifadelere yayında yer vermesi dikkat çekti.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ifade eden Diyarbakır Anneleri, halihazırdaki sürece ve yaşananlara yönelik açıklama yaparak "HDP, DEM, PKK.... En çok zararı bize verdi, Kürtlere verdi. Hani Kürtlerin hakları, hani Kürtlerin canı? Bir gün gelip bizi burada savunmadılar" dedi.

Öte yandan yayın akışında atılan "DEM Parti sabotaja doymuyor mu? DEM terörsüz Türkiye sürecine niye sahip çıkmıyor" başlık da yaşanan gerilimi ve fikir ayrılıklarını ortaya koydu.

BAHÇELİ'NİN SON ÇIKIŞI GÜNDEMDE

Sürecin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çıkışları ile yön 'tayin' ederken son grup toplantısında "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net" ifadelerini kullandı.