ABD ile Hamas arasında, 10 Ekim 2025’te varılan ateşkesten bu yana ilk kez doğrudan görüşme yapıldığı iddia edildi.

Görüşmenin 14 Nisan’da Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştiği öne sürüldü.

KAHİRE’DE KRİTİK TEMAS İDDİASI

CNN’e konuşan iki Hamas yetkilisi, ABD heyetinin Trump’ın ekonomik normalleşme konularından sorumlu Büyükelçisi Aryeh Lightstone başkanlığında Kahire’de Hamas yetkilileriyle bir araya geldiğini ileri sürdü. Görüşmede Hamas’ın Gazze’deki siyasi lideri Halil el-Hayye’nin de yer aldığı iddia edildi.

Yetkililere göre Lightstone’a, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov’un eşlik ettiği belirtildi.

ATEŞKES VE İNSANİ YARDIM GÜNDEMİ

Hamas tarafının görüşmede, saldırıların durdurulması ve Gazze’ye daha fazla insani yardım girişinin sağlanması gerektiğini vurguladığı, İsrail’in ateşkesin ilk aşamasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği yönünde baskı yaptığı iddia edildi.

ABD’li bir yetkilinin ise görüşmenin, Lightstone’un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı temasların ardından gerçekleştiğini öne sürdüğü aktarıldı.

İSRAİL’DEN SİLAHSIZLANMA ŞARTI İDDİASI

İddialara göre İsrail tarafı, Hamas’ın silahsızlanma taahhüdünde bulunması halinde ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerin uygulanacağını belirtti.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi ise tekliflerde ciddi orantısızlıklar bulunduğunu savunarak, İsrail’in güvenliğine öncelik verildiğini, Filistinlilerin ise insani, siyasi ve idari haklarının göz ardı edildiğini ifade etti.

ABD’DEN YORUM YOK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, CNN’in konuya ilişkin sorusuna “Devam eden müzakereler hakkında yorum yapmıyoruz” yanıtını verdi.

10 Ekim 2025’te varılan ateşkese rağmen İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor. Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 72 bin 344’e ulaştığı bildirildi.