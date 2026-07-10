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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyetçi Milletin Partisi Genel Başkan Vekili Hüseyin Korkman, yaptığı yazılı basın açıklamasında Bilecik'te hayata geçirilen ve planlanan madencilik ile sanayi projelerine tepki göstererek, kentin doğal varlıklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Korkman, Bilecik'in dağları, ormanları, su kaynakları ve tarım arazilerinin yıllardır çeşitli projelerin baskısı altında olduğunu belirterek, doğaya zarar verdiğini savunduğu yatırımlara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Korkman açıklamasında Muratdere Köyü'nde yürütülen bakır ve molibden madenciliği çalışmaları, Söğüt'teki Gübretaş Altın Madeni ile ilgili siyanür havuzlarına yönelik tartışmalar, Taşçılar Köyü ve Vezirhan'daki çimento fabrikaları ile Söğüt'te daha önce gündeme gelen çimento ve klinker üretim tesisi girişimlerine değinildi.

Söğüt'te planlanan çimento fabrikası ve klinker tesisi projelerine karşı verilen mücadelenin halkın ortak iradesiyle sonuç verdiğini savunan Korkman, örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekti.

Cumhuriyetçi Milletin Partisi olarak üretime ve yatırıma karşı olmadıklarını belirten Korkman, doğayı, su kaynaklarını ve insan sağlığını tehdit ettiğini düşündükleri projelere destek vermeyeceklerini ifade etti.

Açıklamasında, "Yer üstü zenginlikleri yer altı zenginliklerinden çok daha değerlidir. Ormanlarımız altından, toprağımız madenden, suyumuz ise şirketlerin kârından daha değerlidir." ifadelerini kullanan Korkman, Bilecik'in doğal değerlerini korumak için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.