Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyetçi Milletin Partisi Genel Başkan Vekili Hüseyin Korkman, Bilecik’in tarım ve sanayi potansiyelinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir proje önerisinde bulundu. Korkman, geçmişte kentin önemli markalarından biri olduğunu belirttiği BİLKON Konserve Fabrikası’nın Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde modern ve entegre bir tarım-gıda tesisi olarak yeniden kurulmasını önerdi.

Bilecik’in geleceğine yönelik yalnızca sorunların konuşulmaması, somut projelerin de geliştirilmesi gerektiğini belirten Korkman, Abaslık Köyü yakınlarında İl Özel İdaresi’ne ait arazinin ekonomik olarak değerlendirilmesini ve buradan sağlanacak kaynağın Bilecik’in üretim, istihdam ve sanayisine aktarılmasını gündeme getirdi.

Korkman, önerisini, “Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde BİLKON Konserve Fabrikası yeniden kurulmalıdır” sözleriyle açıkladı.

“TARIM VE GIDA ÜRETİMİ STRATEJİK VE MİLLİ BİR KONUDUR”

Pandemi döneminin tarım ve gıda güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını ifade eden Korkman, Bilecik’in farklı bölgelerinde çok sayıda tarım ürününün yetiştirildiğine dikkat çekti.

Üretilen ürünlerin katma değerli hale getirilmesi için sanayi altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini savunan Korkman, “Çiftçimiz üretecek. Sanayicimiz işleyecek. Fabrika paketleyecek. Marka oluşturulacak. Ve ürünlerimiz Türkiye’ye ve dünyaya satılacak. İşte BİLKON projesinin temel amacı budur” ifadelerini kullandı.

“BİLKON SADECE BİR FABRİKA DEĞİLDİR”

BİLKON’un Bilecik’in sanayi tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Korkman, tesisin geçmişteki yapısıyla değil, günümüz teknolojisine uygun entegre bir tarım ve gıda üretim tesisi olarak yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Korkman’ın önerisine göre yeni tesiste sebze ve meyve konservelerinin yanı sıra salça, sos, turşu, dondurulmuş ve kurutulmuş tarım ürünleri üretilebilecek; paketleme, depolama ve soğuk hava hizmetleri de aynı yapı içerisinde gerçekleştirilebilecek.

Korkman ayrıca BİLKON tarafından geçmişte üretilen konservelerin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Mehmetçiğin iaşesinde kullanıldığına ilişkin tarihsel anlatımlar bulunduğunu ifade etti.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE ORTAK HAREKET ÇAĞRISI

Projenin tek bir kurumun girişimiyle gerçekleştirilemeyeceğini vurgulayan Korkman; Bilecik Valiliği, İl Özel İdaresi, Bilecik Belediyesi, İl Genel Meclisi, milletvekilleri, siyasi partiler, 3. Organize Sanayi Bölgesi, ziraat odaları, kooperatifler, çiftçiler, sanayiciler ve yatırımcıların ortak çalışma yürütmesini istedi.

“Bu proje bir siyasi partinin değil, Bilecik’in projesi olmalıdır” diyen Korkman, kentin yararına olacak projelerin siyasi görüş ayrımı yapılmaksızın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

İLK ADIM OLARAK FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI ÖNERDİ

BİLKON projesinin hayata geçirilebilmesi için öncelikle kapsamlı bir fizibilite çalışması yapılması gerektiğini kaydeden Korkman; İl Özel İdaresi arazisinin hukuki ve ekonomik durumunun incelenmesi, 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde uygun yatırım alanının belirlenmesi, yatırım maliyeti ve tarımsal ürün arzının hesaplanması gerektiğini ifade etti.

İstihdam ve ihracat potansiyelinin ortaya çıkarılması, kamu-özel sektör iş birliği modellerinin incelenmesi ve finansman modelinin oluşturulmasının da çalışma kapsamında ele alınmasını önerdi.

“BİLECİK ÜRETMELİ, BİLECİK KAZANMALI”

Bilecik’in yalnızca hammadde üreten değil, ürettiğini işleyen, paketleyen, markalaştıran ve ihraç eden bir kent haline gelmesi gerektiğini savunan Korkman, projenin çiftçiler açısından da yeni bir pazar oluşturabileceğini ifade etti.

Korkman açıklamasının sonunda Bilecik’teki tüm kurumlara ortak çalışma çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“Gelin bu projeyi birlikte konuşalım. Gelin fizibilitesini birlikte hazırlayalım. Gelin finansman modelini birlikte oluşturalım. Gelin BİLKON’u yeniden Bilecik’e kazandıralım.”

Korkman, açıklamasını “Bilecik’in kaybedecek bir günü daha yoktur. BİLKON yeniden doğmalı. Bilecik üretmeli, Bilecik kazanmalı” sözleriyle tamamladı.