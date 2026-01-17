Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD’nin sınır güvenliği ve uyuşturucu kartelleriyle mücadele konusunda Meksika’ya yönelttiği eleştirilere sert yanıt verdi. Sheinbaum, yürütülen operasyonların sahada karşılık bulduğunu ve “etkili sonuçlar” verdiğini vurguladı.

“Kartellere karşı yürütülen operasyonlar sonuç veriyor”

Ulusal Saray’da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD yönetiminin, Meksika’nın organize suçla yeterince mücadele etmediği yönündeki suçlamalarını kabul etmedi. Kartellere yönelik operasyonların somut sonuçlar ortaya koyduğunu belirten Sheinbaum, aynı kararlılığın ABD tarafından da gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Sheinbaum, iki ülke arasındaki işbirliğine dikkat çekerek, “Ortak çalışmalar ve Meksika’nın yürüttüğü güvenlik stratejileri sayesinde ülkede cinayet vakalarında yüzde 40’lık bir düşüş yaşandı. Eğer bu strateji işe yaramasaydı, bu sonucu göremezdik” dedi.

“ABD de kendi sorumluluğunu yerine getirmeli”

ABD’nin kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Sheinbaum, özellikle silah kaçakçılığı ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede Washington yönetimine çağrıda bulundu. ABD askerlerinin Meksika topraklarında operasyon yapmasına bir kez daha karşı çıkan Sheinbaum, işbirliğinin ancak karşılıklı saygı ve sorumluluk temelinde yürütülebileceğini söyledi.

Sheinbaum, ABD’ye yönelik mesajında, uyuşturucu kullanımını azaltmaya yönelik kampanyaların güçlendirilmesi, Meksika’ya silah kaçakçılığının engellenmesi ve kara para aklamayla daha etkin mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi. “Şu ana kadar koordinasyon sağladık ve birlikte çalıştık. Bu işbirliği doğru yönde ilerliyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Fox News’e verdiği röportajda, kartellere karşı kara operasyonları başlatabileceklerini söylemiş, “Karteller Meksika’yı kontrol ediyor” iddiasında bulunmuştu.