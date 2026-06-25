Kaynak: İHA

Kayseri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve ülkenin dört bir yanından yetenekli genç eldivenlerin bir araya geldiği U15 Türkiye Boks Şampiyonası, kıran kırana mücadelelere sahne oluyor. Turnuvaya Şırnak'ın Cizre ilçesini temsilen katılan genç boksör Muhammed Beytekin, ringde sergilediği üstün performansla organizasyonun dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Şampiyonada 70 kilogram kategorisinde eldiven giyen genç sporcu, çıktığı birbirinden zorlu müsabakalarda teknik kapasitesi ve güçlü yumruklarıyla rakiplerine üstünlük kurdu.

Ringde sergilediği başarılı stratejiyle rakiplerine geçit vermeyen Beytekin, peş peşe elde ettiği galibiyetlerin ardından çeyrek finale yükselme hakkı kazandı. Bu önemli başarıyla birlikte madalya kürsüsüne çıkmaya bir adım daha yaklaşan Cizreli sporcu, turnuvayı altın madalyayla tamamlamayı hedefliyor. Genç boksörün en büyük amacı, şampiyonluk kürsüsüne çıkarak hem Şırnak'a hem de memleketi Cizre'ye büyük bir gurur yaşatmak.