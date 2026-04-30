Cizre’den Irak sınırına: Fay hattı mercek altında

Sözbilir, şöyle devam etti:

"Cizre Fay Hattı'nda açılan hendekte son 6 bin yılda 3 büyük deprem yaşandığını gözlemledik. Bunlar acaba hangi dönemlerde ve hangi aralıklarla gerçekleşmiş? Son deprem ne zaman olmuş, ne kadar vaktimiz var? Bunlarla ilgili bilgiler elde etmeye çalışıyoruz. Aslında buradaki amacımızı bir risk azaltma projesi gibi düşünebiliriz. Fayın hareketlerini önceden tahmin edip bunlarla ilgili Şırnak ile Cizre, Silopi ve Beytüşşebap gibi ilçelerde risk azaltma çalışmaları yapılması etkili olur. Dolayısıyla bu tehlikenin ne kadar yaklaştığını bulmaya çalışıyoruz."