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Kaynak: Haber Merkezi

Şırnak / İsmail Birge / Yeniçağ



Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün gece silahla vurulmuş halde bulunan kişinin polis memuru olduğu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Cizre’de dün gece meydana gelen silahlı olay, ilçede büyük korku ve üzüntüye neden oldu. Nehir Kenarı’nda, Konak Mahallesi’ne varmadan yeni açılan düğün salonu civarında silahla vurulmuş halde bulunan kişinin Cizre Emniyetinde görev yapan 37 yaşındaki polis memuru Serhat S. olduğu ve yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saat 19.44 sıralarında Cizre ilçesi Nehir Kenarı’nda meydana geldi. Konak Mahallesi’ne varmadan, yeni açılan düğün salonu civarında bir kişinin ateşli silahla yaralandığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cizre’de gece saatlerinde meydana gelen silahlı olayla ilgili emniyet ekiplerinin incelemesi devam ediyor. Olayın oluş şekli ve diğer ayrıntıların yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanması bekleniyor.