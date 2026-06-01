Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir iş makinesi tamir atölyesinde meydana gelen iş kazası can aldı. Tamir sırasında iş makinesinin altında kalan iki işçiden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, ilçedeki bir iş makinesi bakım ve onarım atölyesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Mehmet Emin Akman (35) ile Halit Akyel (30), henüz belirlenemeyen bir nedenle çalıştıkları iş makinesinin altında sıkıştı.

Durumu fark eden çalışma arkadaşları, iki işçiyi sıkıştıkları yerden çıkarmak için seferber oldu.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı işçiler, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçilerden Mehmet Emin Akman, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Halit Akyel'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden Akman'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, iş kazasının nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.