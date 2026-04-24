Kaza, Cizre ilçesi Konak Mahallesi 1520. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir tır park etmek için geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada tır sürücüsü, arkasında park halinde bulunan ve içinde sürücüsünün olduğu 73 ABS 630 plakalı Audi marka otomobili fark etmedi.



OTOMOBİL İKİ TIR ARASINDA SIKIŞTI

Geriye doğru hareket eden tır, Ö.İ. idaresindeki otomobili arkasında bulunan 06 DS 0815 plakalı bir başka tıra doğru iterek sıkıştırdı. Tonlarca ağırlıktaki iki tırın arasında kalan lüks otomobil, çarpmanın şiddetiyle adeta kağıt gibi ezilerek büyük hasar aldı.

SÜRÜCÜ YARALI OLARAK KURTARILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan ve kazayı yaralı olarak atlatan otomobil sürücüsü Ö.İ, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ö.İ ’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.