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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Cudi Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta bisikletleriyle oyun oynayan iki çocuğa, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir dolmuş çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan çocuklar ağır şekilde yaralandı.

MİNİK BARIŞ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklardan anaokulu öğrencisi Barış Elma, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan diğer çocuğun tedavisinin ise hastanede sürdüğü öğrenildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden minik Barış’ın cansız bedeni, kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve yakınlarının gözyaşları eşliğinde Cizre Asri Mezarlığına defnedildi.