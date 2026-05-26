Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki aile arasında çıkan kavga, yüzlerce kişinin karıştığı büyük bir arbedeye dönüştü. Taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı olayda ortalık adeta savaş alanına dönerken, 8 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Cizre ilçesindeki 84 Kavşak otobüs durakları çevresi ile Halk Kütüphanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 350 ila 400 kişinin karıştığı kavga nedeniyle bölgede büyük panik yaşandı.

POLİS EKİPLERİ GÜÇLÜKLE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tarafları ayırmak için yoğun çaba harcayan polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kavgada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaylara karıştığı belirlenen 17 şüpheli ise gözaltına alındı.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde kalabalığın birbirine saldırdığı, polis ekiplerinin ise grupları ayırmak için yoğun uğraş verdiği görüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.