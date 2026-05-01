Kutlamalar kapsamında Yafes Mahallesi’ndeki Fevzi Çakmak Köprüsü önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde günün anlam ve önemine uygun pankartlarla Cizre Belediyesi binasına doğru yürüyüşe geçti. Güzergâh boyunca devam eden yürüyüşün ardından belediye binası önünde toplanan kalabalığa hitaben konuşmalar yapıldı.

HALAYLARLA SON BULDU

Konuşmaların tamamlanmasının ardından katılımcılar, çalınan müzikler eşliğinde halaylar çekerek bayram havasında bir kutlama gerçekleştirdi. Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı etkinlikler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sakin bir şekilde sona erdi.