Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Müftülüğü görevinde değişiklik yaşandı. Mardin Artuklu İlçe Müftülüğüne atanan Süleyman Baran'dan boşalan göreve, Tunceli İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir atandı.
Göreve başlamak üzere Cizre'ye gelen Özdemir, yeni görevine resmen başladı.
TUNCELİ'DEN CİZRE'YE ATANDI
Tunceli İl Müftü Vekili olarak görev yapan Muhammed Özdemir'in Cizre İlçe Müftülüğüne atanmasının ardından devir teslim süreci tamamlandı.
Yeni görevine başlayan Özdemir'in, ilçedeki din hizmetleri, din eğitimi ve dinî rehberlik faaliyetlerini yürütmek üzere çalışmalarına başladığı öğrenildi.
SÜLEYMAN BARAN ARTUKLU'YA ATANDI
Cizre İlçe Müftüsü olarak görev yapan Süleyman Baran ise yayımlanan atama kararıyla Mardin'in Artuklu İlçe Müftülüğüne görevlendirildi.
Yeni atamayla birlikte Cizre İlçe Müftülüğünde görev değişimi resmen tamamlanmış oldu.