UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’taki ikinci maçında Türkiye, Bursa’da İtalya’yı ağırladı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip sahadan 4-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye, grupta puan alamayarak son sırada kaldı.
Çizme’de bayram, Bursa’da hüsran: İtalyan basını Türkiye galibiyeti için ne dedi?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci sınavında Bursa’da karşılaştığı İtalya’ya 4-1 yenildi. Karşılaşma, İtalyan basınında da geniş biçimde gündeme taşındı.Kaynak: Diğer
TARAFTARLAR İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNDU
İtalya’nın ilk devreyi 3-0 üstün tamamlamasının ardından tribünlerdeki atmosfer değişti.
Karşılaşma öncesinde milli takıma yoğun destek veren taraftarlar, skorun açılmasıyla birlikte TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile teknik direktör Vincenzo Montella’ya yönelik protestolarını artırdı. Tribünlerden uzun süre istifa çağrıları yükseldi.
İTALYA’DA MAÇIN YANKILARI GENİŞ YER BULDU
IL FATTO QUOTIDIANO: "Hızlı, teknik, agresif, muhteşem: Belçika karşısında aldığı utanç verici yenilgiden sonra beklenmedik İtalya, Türkiye'yi ezici bir şekilde mağlup etti."
"Milletler Ligi'ndeki ikinci maç hoş bir sürpriz oldu: Mancini her şeyi değiştirdi ve deplasmanda 4-1'lik galibiyet elde etti, ilk kez forma giyen tüm oyuncular iyi performans sergiledi, gelecek için umut verici işaretler."
'EZİCİ BİR ZAFER'
GAZZETTA DI PARMA: "İtalya eğlendirdi, keyif aldı ve kendini affettirdi: Türkiye'de 4-1'lik ezici bir zafer."
'FARKLI BİR İTALYA'
ANSA: "İtalya, Mancini'nin genç oyuncularıyla Türkiye'ye karşı üstünlük kurarak galip geldi."
"Roberto Mancini, farklı bir İtalya yarattı ve Olimpico'daki Belçika karşısındaki kötü başlangıcın ardından Bursa'da yankı uyandıran bir zaferle karşılık verdi"
'KENDİNİ AFFETİRDİ'
SKY SPORT: "İtalya, Belçika karşısındaki kötü performansının ardından Türkiye'de aldığı ezici bir galibiyetle kendini affettirdi."
"Mancini, Olimpico maçına göre sekiz değişiklik yaptı ve haklıydı. Kayode (bir golle), Ruggeri ve Sebastiano Esposito olumlu ilk maç performansları sergilediler. "
"Raspadori ilk yarıda harika bir oyun çıkardı, ancak daha sonra hafif bir sakatlıkla oyundan alındı. Frattesi ve Pio Esposito golcülük yeteneklerini bir kez daha kanıtladılar."
"Oyuncu değerlendirmeleri ve puanlamaları Giovanni Rispoli tarafından yapılmıştır."