Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Çizme’de bayram, Bursa’da hüsran: İtalyan basını Türkiye galibiyeti için ne dedi?

Çizme’de bayram, Bursa’da hüsran: İtalyan basını Türkiye galibiyeti için ne dedi?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci sınavında Bursa’da karşılaştığı İtalya’ya 4-1 yenildi. Karşılaşma, İtalyan basınında da geniş biçimde gündeme taşındı.

Kaynak: Diğer
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Çizme’de bayram, Bursa’da hüsran: İtalyan basını Türkiye galibiyeti için ne dedi? - Resim: 1

UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’taki ikinci maçında Türkiye, Bursa’da İtalya’yı ağırladı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip sahadan 4-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye, grupta puan alamayarak son sırada kaldı.

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Çizme’de bayram, Bursa’da hüsran: İtalyan basını Türkiye galibiyeti için ne dedi? - Resim: 2

TARAFTARLAR İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNDU

İtalya’nın ilk devreyi 3-0 üstün tamamlamasının ardından tribünlerdeki atmosfer değişti.

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Çizme’de bayram, Bursa’da hüsran: İtalyan basını Türkiye galibiyeti için ne dedi? - Resim: 3

Karşılaşma öncesinde milli takıma yoğun destek veren taraftarlar, skorun açılmasıyla birlikte TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile teknik direktör Vincenzo Montella’ya yönelik protestolarını artırdı. Tribünlerden uzun süre istifa çağrıları yükseldi.

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Çizme’de bayram, Bursa’da hüsran: İtalyan basını Türkiye galibiyeti için ne dedi? - Resim: 4

İTALYA’DA MAÇIN YANKILARI GENİŞ YER BULDU

IL FATTO QUOTIDIANO: "Hızlı, teknik, agresif, muhteşem: Belçika karşısında aldığı utanç verici yenilgiden sonra beklenmedik İtalya, Türkiye'yi ezici bir şekilde mağlup etti."

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Çizme’de bayram, Bursa’da hüsran: İtalyan basını Türkiye galibiyeti için ne dedi? - Resim: 5

"Milletler Ligi'ndeki ikinci maç hoş bir sürpriz oldu: Mancini her şeyi değiştirdi ve deplasmanda 4-1'lik galibiyet elde etti, ilk kez forma giyen tüm oyuncular iyi performans sergiledi, gelecek için umut verici işaretler."

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Çizme’de bayram, Bursa’da hüsran: İtalyan basını Türkiye galibiyeti için ne dedi? - Resim: 6

'EZİCİ BİR ZAFER'

GAZZETTA DI PARMA: "İtalya eğlendirdi, keyif aldı ve kendini affettirdi: Türkiye'de 4-1'lik ezici bir zafer."

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Çizme’de bayram, Bursa’da hüsran: İtalyan basını Türkiye galibiyeti için ne dedi? - Resim: 7

'FARKLI BİR İTALYA'

ANSA: "İtalya, Mancini'nin genç oyuncularıyla Türkiye'ye karşı üstünlük kurarak galip geldi."

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Çizme’de bayram, Bursa’da hüsran: İtalyan basını Türkiye galibiyeti için ne dedi? - Resim: 8

"Roberto Mancini, farklı bir İtalya yarattı ve Olimpico'daki Belçika karşısındaki kötü başlangıcın ardından Bursa'da yankı uyandıran bir zaferle karşılık verdi"

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Çizme’de bayram, Bursa’da hüsran: İtalyan basını Türkiye galibiyeti için ne dedi? - Resim: 9

'KENDİNİ AFFETİRDİ'

SKY SPORT: "İtalya, Belçika karşısındaki kötü performansının ardından Türkiye'de aldığı ezici bir galibiyetle kendini affettirdi."

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Çizme’de bayram, Bursa’da hüsran: İtalyan basını Türkiye galibiyeti için ne dedi? - Resim: 10

"Mancini, Olimpico maçına göre sekiz değişiklik yaptı ve haklıydı. Kayode (bir golle), Ruggeri ve Sebastiano Esposito olumlu ilk maç performansları sergilediler. "

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Çizme’de bayram, Bursa’da hüsran: İtalyan basını Türkiye galibiyeti için ne dedi? - Resim: 11

"Raspadori ilk yarıda harika bir oyun çıkardı, ancak daha sonra hafif bir sakatlıkla oyundan alındı. Frattesi ve Pio Esposito golcülük yeteneklerini bir kez daha kanıtladılar."

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Çizme’de bayram, Bursa’da hüsran: İtalyan basını Türkiye galibiyeti için ne dedi? - Resim: 12

"Oyuncu değerlendirmeleri ve puanlamaları Giovanni Rispoli tarafından yapılmıştır."

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