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Kaynak: İHA

Denizli Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, İmrallı ile Gömce mahalleleri arasında yürütülen yol yapım faaliyetlerini yerinde takip ederek gelinen son nokta hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İlçenin ulaşım standardını yukarılara taşımayı hedeflediklerini belirten Başkan Semih Dere, söz konusu güzergahtaki düzenlemelerde son aşamaya ulaşıldığını bildirdi. Proje tamamlandığında vatandaşların çok daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuşacağını ifade eden Dere, çalışmalara sağladığı katkılardan ötürü Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkürlerini iletti.