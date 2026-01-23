47 yaşındaki ahşap oyma ustası Daştan, mobilya atölyesinde iskarpela ile çeşitli desen ve motifleri ağaca sabırla milim milim kazıyor. Çocukluğundan beri ahşapla iç içe büyüyen ve Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Desinatörlük Bölümü mezunu olan Daştan, motif, desen, tasarım ve kompozisyon eğitimi sayesinde özgün eserler üretiyor.
Çivisi bile olmadan 8 ayda mihrap yaptı: Selçuklu süslemeleri ahşapta dirildi…
Sivas’ta yaşayan ahşap ustası Süleyman Daştan, çivi kullanmadan Selçuklu motiflerini özenle işleyerek yaklaşık sekiz ayda muhteşem bir mihrap ortaya çıkardı.
Süleyman Daştan, yaklaşık 25 yıldır sürdürdüğü ve unutulmaya yüz tutan ahşap oyma sanatını yeni nesillere taşımak amacıyla kurslar düzenlediğini ifade etti.
Babasının ahşap ticaretiyle uğraşması sayesinde bu alana erken yaşta yatkınlık kazandığını anlatan Daştan, ahşap oyma sanatını öğrettiği bazı kişilerin meslek sahibi olduğunu belirtti.
Daştan, ağırlıklı olarak mihrap ve minber ürettiğini vurgularken, dekoratif objeler ile hediyelik eşyalar da hazırladığını söyledi.
Kentteki tarihi bir cami için yaptığı mihrap hakkında bilgi veren Daştan, "Tamamen el oymasıyla yaptığımız bir çalışma. İnşallah şehrimizdeki tarihi bir camimizi yakında süsleyecek." dedi.
"Sivas, Selçuklu eserlerinin yoğun olduğu bir şehir
"Daştan, yaklaşık sekiz ayda tamamladığı mihrabın yalnızca boyama aşamasının kaldığını belirterek, ibadethaneyi süslemek için gerçekleştirdikleri bir çalışma olduğunu ifade etti.
Mihrapta Selçuklu figürlerini kullandığını kaydeden Daştan, şöyle konuştu:
"Bu eserde Selçuklu sentezi ağırlıklı çalıştım. Desenler ve süslemeler, Selçuklu'nun mermer ve taş işlemelerinde geometrik desenler içerisine yerleştirdiği rumilerden oluşan çalışmalar. Böylesini de ilk defa çalıştık. Selçuklu ve günümüzün sentezini ahşapta birleştirmiş olduk.
Sivas, Selçuklu eserlerinin yoğun bulunduğu, Divriği Ulu Cami gibi bir şaheserin olduğu, Gökmedrese, Buruciye ve Çifte Minareli Medrese gibi eserlerin yapıldığı ve gelecek kuşaklara aktarılması adına korunduğu bir şehir.
Bu eserlerden esinlenerek oradaki taş bezemeler ve süslemelerdeki desenleri ahşaba aktarmak istedik. Ahşaba aktardığımız desenler çok ama bir bütün, kompozisyon ve mihrap olarak hazırlayalım dedik. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum."
Ayetler, süslemeler ve desenlerin tamamının el işçiliğiyle yapıldığını, masif çam ağacı kullandığını vurgulayan Daştan, "Tacı ve yanlardaki bordürleri, Selçuklu'nun taşlara işlediği bezemelerin birebir aynısı. Selçuklu'nun taşa işlediğini biz ahşaba işlemiş olduk. Genelde rumi ağırlıklı yaprak ve iç içe geçmiş bezemelerden oluşan desenler ağırlıklı." ifadelerini kullandı.