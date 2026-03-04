Paçanga böreği, Türk mutfağının en sevilen ara sıcaklarından biridir ve özellikle İstanbul mutfağında Sephardic Yahudi kökenli bir lezzet olarak bilinir. İnce yufka içine sarılan pastırma, rendelenmiş kaşar peyniri, doğranmış domates ve yeşil biber karışımıyla hazırlanan bu börek, kızartıldığında dışı çıtır çıtır, içi ise eriyen peynir ve baharatlı pastırmayla dolu olur. Pastırmanın yoğun aroması böreğe karakteristik tadını verir. Genellikle kahvaltı sofralarında, brunchlarda, meze olarak veya yılbaşı gibi özel günlerde servis edilir. Hem doyurucu hem de lezzet patlaması yaratan bu börek, sucuklu veya kıymalı varyasyonlarıyla da yapılabilir ancak klasik hali pastırmalıdır.

4 kişilik pastırmalı paçanga böreği için gerekli malzemeler

İç harcı için:

Yaklaşık 150-200 gram pastırma ince doğranmış

200-250 gram kaşar peyniri rendelenmiş

1 büyük boy domates kabuğu soyulmuş ve küp küp doğranmış

2-3 adet yeşil sivri biber veya kapya biber çekirdekleri çıkarılmış ince doğranmış

İsteğe bağlı bir tutam ince kıyılmış maydanoz veya karabiber

Dış kaplama ve pişirme için:

3-4 adet hazır yufka

Kızartma için 2-3 su bardağı ayçiçek yağı

Alternatif hafif versiyon için: 1 adet yumurta, 1 su bardağı galeta unu, yarım çay bardağı sıvı yağ ve süt karışımı sos

Tuz ve isteğe göre pul biber

PASTIRMA SEÇİMİ NASIL OLMALI?

Paçanga böreğinin en önemli unsuru pastırmadır. Klasik tariflerde Kayseri veya Kırşehir yöresine özgü kaliteli pastırma tercih edilir. Çemensiz pastırma kullanmak daha hafif ve dengeli bir tat verir çünkü çemen baharatı baskın gelebilir ve bazı damaklarda ağır bulunur. Çemenli pastırma ise daha yoğun aroma ve geleneksel lezzet arayanlar için idealdir. Pastırmanın ince dilimlenmiş, yağsız veya az yağlı olması gerekir; çok yağlı olursa börek ağırlaşır. Taze ve kaliteli pastırma seçin, kokusu keskin ve baharatlı olmalı. Ekonomik seçenek için yemeklik pastırma kullanılabilir ancak dilim pastırma daha lezzetli sonuç verir. Pastırmayı küçük küçük doğrayarak harca eşit dağılmasını sağlayın.

UN VE HAMUR TERCİHİ İLE HAMUR YAPIMI

Paçanga böreğinde genellikle hazır yufka kullanılır çünkü incecik açılmış yufka çıtır doku için en uygundur. Evde hamur yapılacaksa un tercihi unun kaliteli olması şarttır; yüksek proteinli ekmek unu veya börek unu idealdir çünkü elastikiyet sağlar ve yırtılmadan açılır. Hamuru yoğururken ılık su, biraz sirke veya yoğurt eklemek çıtır olmasını artırır. Sirke hamurun gevrekliğini güçlendirir. Hamuru çok ince açın, dinlendirin ve nemli bez altında bekletin ki kurumasın. Ancak pratiklik açısından hazır yufka hem zaman kazandırır hem de restoran kalitesinde sonuç verir. Yufkaları üçgen parçalara bölerek sarma işlemini kolaylaştırın.

ÇITIR ÇITIR OLMASI İÇİN FIRIN MI KIZARTMA MI TERCİH EDİLMELİ?

Geleneksel paçanga böreği derin yağda kızartılarak yapılır ve bu yöntem en çıtır sonucu verir. Kızgın yağda altın rengi olana kadar kızartmak dışı çıtır, içi yumuşak tutar. Ancak daha hafif ve sağlıklı bir seçenek isteyenler için fırın yöntemi mükemmeldir. Börekleri yumurta ve galeta ununa bulayıp 180-200 derece fırında 20-30 dakika pişirmek yağ çekmesini önler ve yine çıtır çıtır bir doku sağlar. Fırın versiyonunda sos olarak zeytinyağı-su-tereyağı karışımı sürmek veya sirke eklemek çıtırığı artırır. Kızartmada yağın yeterince sıcak olması ve böreklerin fazla bekletilmemesi önemlidir. Her iki yöntem de lezzetlidir; kızartma daha geleneksel ve bağımlılık yapan, fırın ise hafif ve pratiktir. Sıcak servis edildiğinde en güzel halini alır. Afiyet olsun!